Wat kunnen we verwachten van de tweede MotoGP-test in Qatar?

Na ruim vier maanden klommen de coureurs afgelopen weekend voor het eerst in het zadel van hun MotoGP-machine. Dit is logischerwijs een shock, zelfs voor goed getrainde atleten. Ook zij moet weer wennen aan de uitzonderlijke krachten van het materieel. Daarom kwamen de meeste coureurs ook nog volop in actie met ouder materiaal. Ten eerste om te wennen aan de snelheid, maar ook om weer een referentiekader te krijgen als er later wel getest gaat worden met nieuw materiaal. Toch werden hier en daar al wat nieuwigheden op de baan gebracht, uit verschillende kampen kwam de hint dat er nog wel wat aan zit te komen. Tijd om een blik te werpen op de verschillende fabrikanten.

Suzuki laat het achterste van de tong nog niet zien

De kampioensformatie onder leiding van Joan Mir kende een redelijk eerste weekend van 2021. Het ging bij Suzuki vooral over de nieuwe krachtbron, testrijder Sylvain Guintoli onthulde vrijdag bij de presentatie dat het merk met een nieuw blok bezig is. Dit is allemaal in voorbereiding op 2022. De eerste resultaten zijn positief, maar wereldkampioen Mir zegt de focus op 2021 niet te willen verliezen. Het merk kwam met een nieuw frame in actie, een productie waarvan amper te zien was wat er veranderd is. Mir ontdekte voor- en nadelen. Hij besloot de test op de achtste plaats, hoewel hij niet eens voluit in kwalificatiemodus reed.

De situatie bij Suzuki is beter dan we nu denken, verwacht Ducati-coureur Jack Miller. Toen hij gevraagd werd naar zijn opvattingen van de eerste test, wees hij specifiek naar Suzuki. “Daar hebben ze het achterste van hun tong nog niet laten zien”, merkte de Australiër op. In een tweet liet Frankie Carchedi, de crew-chief van Joan Mir, weten dat er nogal wat te doen is in de tweede week. “Het is een beetje het gevoel hebt dat je krijgt als je op reis gaat, dat je op de koffer moet gaan zitten om deze te sluiten”, trekt hij de metafoor met het testprogramma van Suzuki in de komende dagen.

Espargaro voelt zich op z’n gemak bij Honda

Pol Espargaro was tijdens het eerste testweekend de grote attractie en zijn aanpassing op de RC213V werd nauwgezet gevolgd. Hij merkte op dat hij weinig van de KTM RC16 herkent in zijn nieuwe machine, ondanks dat deze vaak met elkaar vergeleken worden. Espargaro haalde nog niet het onderste uit de kan, maar boekte van zaterdag op zondag toch al 1.2 seconde winst. En zo hoorde hij ineens bij de snelste Honda-coureurs in de ranglijst. Zonder crashes bleef Espargaro ongeschonden, al verklaarde hij de grens nog wel op te moeten zoek om de daadwerkelijke limiet van de Honda te vinden. “Hoe agressiever je bent, hoe sneller je kunt zijn. Dat is wel het type motor waar ik graag op rijd”, zei ‘Polyccio’.

Bij Honda heeft ook de beschikking over Alex Marquez en Takaaki Nakagami, beide rijden op het nieuwste materiaal. Bij Repsol Honda is testrijder Stefan Bradl ook nog actief, de man die in afwachting is of hij de eerste race(s) van het seizoen mag rijden bij afwezigheid van Marc Marquez. Bradl steekt in goede vorm, zo bleek afgelopen weekend.

Weer verdeeldheid bij Yamaha

Maverick Viñales was niet heel blij met het stempel ‘testkampioen’ dat hij de afgelopen jaren kreeg. De coureur reed geen kwalificatierondje om de headlines te beheersen, maar als je verder kijkt naar de cijfers deed hij het vrij aardig. Sterker nog, als we alle langzame uitlooprondjes eruit halen is Viñales de snelste wat betreft de gemiddelde rondetijd. Fabio Quartararo deed wel van zich spreken met een snelle ronde, ook dit jaar is hij weer de meest explosieve coureur als het gaat om de rappe rondjes. Op basis van de eerste test hoort Yamaha weer tot de favorieten voor de wereldtitel, maar dat was de afgelopen jaren ook zo.

Er zal nog wat moeten gebeuren om bevestiging te krijgen, mogelijk met hulp van testrijder Cal Crutchlow. Viñales reed nog niet met het nieuwe frame, Valentino Rossi wel en het commentaar van de Yamaha SRT-coureur was niet heel bemoedigend: “Het nieuwe frame is niet heel erg verschillend met die van vorig jaar.”

Miller brengt rust bij Ducati

Jack Miller is de nieuwe kopman bij Ducati na het vertrek van Andrea Dovizioso en afgaande op de eerste dagen gaat het goed bij de Italiaanse fabrikant. Miller klokte in de eerste test de zevende tijd, maar het merk heeft al veel tijd besteed aan tests met aerodynamica, nieuwe kuipen en andere nieuwigheden. En er zit nog wel wat aan te komen, zo liet Miller met een knipoog doorschemeren. Ook in de pitbox is de sfeer goed, liet een bron uit de Ducati-box aan deze site weten. “Het is heel rustig, zeker in tegenstelling tot de tijd met Dovi, Jack heeft veel minder te klagen en dat zorgt zeker voor een betere sfeer in de box.”

Francesco Bagnaia moet nog wat stappen zetten, merkt diezelfde bron op: “Wat we tot nu toe van hem gezien hebben is dat hij nog niet op datzelfde niveau zit.” Bagnaia heeft nog een paar dagen om zijn draai te vinden bij het fabrieksteam, maar ook hij zal snel moeten presteren. Ducati is in Qatar altijd favoriet voor de overwinning en eind deze maand staat de eerste van twee races op het Losail Circuit op het programma.

KTM onzichtbaar in eerste test

Waar KTM de MotoGP vorig jaar nieuw elan gaf en coureurs van het merk de wedstrijden meer dan eens mee kleurden, was dat dit weekend zeker nog niet het geval. De beide fabrieksrijders van het team konden de middelmaat niet ontstijgen en de nieuwigheden op de RC16 lijken nog niet het gewenste effect te hebben. Het merk is de voordelen kwijt als het gaat om de concessies en moet nu op eigen benen staan. De première was geen doorslaand succes, maar tijdens het tweede deel van de test moet men nog wat laten zien.

Qua gemiddelde rondetijden was Miguel Oliveira de snelste op zeven tienden van Viñales, Brad Binder kwam niet verder dan de zeventiende plaats. De Zuid-Afrikaan noteerde bovendien een behoorlijk aantal crashes, iets wat de productiviteit niet ten goede komt. Het merk heeft minder dan drie weken om met iets goeds op te proppen te komen, wil het de stijgende lijn van 2020 doorzetten.

Aprilia lijkt eindelijk mee te kunnen

En tot slot Aprilia, wat moeten we daarvan denken? Na jaren wisselvalligheid lijkt het merk er eindelijk in geslaagd om een krachtbron te bouwen die geen gebrek heeft aan betrouwbaarheid, noch aan snelheid. Het nieuwe blok dat in de RS-GP gemonteerd is, blijkt wel een stuk fysieker te zijn dan voorheen. Maar als dat ervoor zorgt dat het merk eindelijk competitief kan zijn in de MotoGP, wie maalt er dan om?

De presentaties van Aleix Espargaro, die qua gemiddelde rondetijd op de tweede plaats stond, geven een enorme boost. Tegelijkertijd staat de coureur er alleen voor bij het merk. Lorenzo Savadori moet als nieuwkomer nog veel leren en van testrijder Bradley Smith ontbreekt elk spoor. De Brit wilde namens Aprilia graag racen, maar het bedrijf koos voor de Italiaanse coureur. Het is onduidelijk of Smith nog toekomst heeft bij het merk. Dat roept vraagtekens op, want als enige fabrikant met concessies kan Aprilia juist in het onbeperkt testen een slag slaan.