Nieuw motorblok levert Suzuki 'iets meer topsnelheid' op

Suzuki-testrijder Sylvain Guintoli onthulde afgelopen weekend dat hij al met een 2022-prototype van de Suzuki-motor onderweg was. Aangezien de ontwikkeling van het motorblok bevroren is voor teams met concessies, moeten de huidige blokken nog een jaar meegaan. Suzuki heeft zodoende tijd om alvast te kijken naar volgend seizoen, als de ontwikkeling weer vrijgegeven wordt. Tot nu toe was topsnelheid een van de zwakke punten van Suzuki, iets wat aangepakt is bij het ontwerp van het nieuwe blok.

Rins kwam zondag met de nieuwe krachtbron in actie en merkte dat er iets meer vermogen in zat. Verder moest hij met meel in de mond praten: “We hebben meerdere dingen geprobeerd en ook iets belangrijks, het nieuwe blok voor 2022", aldus Rins. "Het was een goede dag. Hij voelt bijna hetzelfde, maar wel iets meer snelheid op het rechte stuk en dat is een goed teken. Het is iets waar we vorig jaar om gevraagd hebben, maar verder kan ik er weinig over zeggen.”

Op een vraag van Motorsport.com of dit nog een afleiding was in de aanloop naar dit seizoen, zei Rins: “Nee. Het was goed, we werden door Suzuki gevraagd om het mogelijke nieuwe motorblok te testen. Dat hebben we zonder problemen gedaan, we kunnen hier in Qatar nu eenmaal veel testen. Ik heb erover gesproken met mijn crew-chief Manu [Jose Manuel Cazeaux] en we vonden dat zondag de beste dag was.”

Mir niet overtuigd van nieuw frame

MotoGP-wereldkampioen Joan Mir was blij met het werk dat Suzuki in aanloop naar 2022 al verzet, maar wil niet dat de focus op 2021 te ver naar de achtergrond verdwijnt. “Het is normaal dat we zaken voor 2022 proberen, een motorblok bouw je niet in een paar uur”, zei Mir. “Je moet de tijd nemen om het tot in detail te testen, het is goed dat ze er alvast aan werken zodat we een goed compromis vinden voor het hele pakket. Het is waar dat dit seizoen nog niet begonnen is en volgens mij is het wel belangrijk dat we dat ook in de gaten blijven houden. Het is goed dat we voor 2022 bezig zijn, maar het werk voor dit jaar is heel erg belangrijk.”

Mir reed verder een groot deel van zijn tijd op een nieuw frame, een exemplaar waarvan het moeilijk was die te onderscheiden van het 2020-chassis. Ook Mir was nog niet overtuigd. “Er zitten wat negatieve en positieve zaken in mijn feedback op het chassis”, aldus Mir. “Het is geen revolutie. Wat betreft het rijgedrag was het iets beter, maar qua remmen voelde het niet zo goed. Daar moeten we aan werken, misschien kunnen we het met de afstelling fixen. Daarom hebben we nog drie dagen om te testen.”