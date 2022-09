Al in de eerste ronde van de race vormde zich een kopgroep van drie rijders met WK-leider Izan Guevara als koploper. Hij kreeg Ayumu Sasaki uit het team van Max Biaggi en Daniel Holgado van KTM-opleider Aki Ajo mee in zijn kielzog. Guevara dicteerde het tempo vooraan en slaagde er in het tweede deel van de race in om Holgado te lossen. In de laatste twee ronden kwam ook Sasaki op het vinkentouw. De Japanner moest de witte vlag hijsen en Guevara koerste af op zijn vierde overwinning dit seizoen.

Aan de finish was het verschil een kleine seconde in het voordeel van Guevara terwijl Saski voor de vijfde keer dit seizoen op het podium eindigde. Holgado kwam op vijf seconden als derde aan de finish en pakte zodoende zijn eerste Grand Prix-podium. Deniz Öncü eindigde op de vierde plek voor Adrian Fernandez, die zaterdag nog in de belangstelling stond omdat hij betrokken was bij het incident met de monteurs uit het team van Max Biaggi. Voor de jonge Spanjaard was het zijn eerste top-vijf.

Sergio Garcia leek op een gegeven moment op koers voor een plek in de top-vier, maar diverse fouten zorgden ervoor dat hij veel terrein verloor. Na een chaotische slotfase eindigde hij op de dertiende plek. Hij gaf daarmee een groot aantal punten prijs op racewinnaar Guevara, die de touwtjes nu stevig in handen heeft in het kampioenschap.

Ook Dennis Foggia, de winnaar in twee van de laatste drie races, kwam er namelijk niet aan te pas. De Italiaan kwam met hangen en wurgen als veertiende over de meet. Hij staat nu op 58 punten achterstand van Guevara, Garcia staat nog altijd tweede op 33 punten van de WK-leider.

Volgend weekend gaat het Moto3-kampioenschap verder met de Grand Prix van Japan op het circuit van Motegi.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Aragon