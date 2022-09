Guevara stap dichter bij Moto3-titel met winst in Japan

De weersomstandigheden waren zondag compleet omgeslagen. Waar de regen een dag eerder met bakken uit de hemel kwam, was de zon weer teruggekeerd. Leopard Racing-coureur Tatsuki Suzuki kende bij een temperatuur van ruim 20 graden Celsius een goede start vanaf de pole-position en pakte de kop. Lang kon de thuisrijder niet van het vrije zicht genieten; WK-tweede Sergio Garcia (GasGas) ging bij de start van P3 - ten koste van de Brit Scott Ogden, voor het eerst op de voorste startrij - naar de tweede plaats en pakte gelijk in de openingsronde ook Suzuki.

De drie andere rijders uit het top-vier van het kampioenschap meldden zich eveneens gelijk aan het front: kampioenschapsleider Izan Guevara (GasGas), Dennis Foggia (Leopard) en Ayumu Sasaki van het Husqvarna-team van Max Biaggi. Guevara nam in de openingsronde de koppositie over en probeerde er tussenuit te knijpen. De Spanjaard slaagde niet in deze missie. Wel wisten hij, Sasaki, Foggia en Suzuki zich los te rijden van Garcia.

In de vijfde ronde was het einde verhaal voor Suzuki; de Japanner vloog in vierde positie van zijn Honda in bocht 9. KTM-man Jaume Masia nam in de eerste helft van de twintig ronden tellende race Garcia te grazen en wist de aansluiting te vinden bij de drie overgebleven koplopers: Sasaki, Foggia en Guevara.

De vier sloegen een gat van meerdere seconden naar Garcia. De vraag wie er naast een podiumplek ging grijpen, werd met nog vijf ronden beantwoord. Masia kende een lelijke highsider in bocht 12. De Spanjaard, die in tweede positie lag, bleef ongedeerd.

Guevara was in de laatste ronden duidelijk de sterkste van de overgebleven drie piloten aan kop. Hij bleef overtuigend Foggia en Sasaki voor, ruim een halve seconde. Hij boekte zo zijn vijfde zege van het seizoen. Vorig weekend pakte Guevara ook de winst in Aragon. Met Sasaki op de derde plaats stond er voor het eerst sinds 2009 in de lichtste categorie weer een Japanner voor eigen publiek op het podium. Op meer dan zeven seconden werd Garcia vierde, voor David Munoz, Diogo Moreira, John McPhee, Ryusei Yamanaka, Andrea Migno en tiende man Riccardo Rossi.

In de stand voor de Moto3-titel leidt Guevara nu met 254 punten. Garcia en Foggia staan tweede en derde met 209 en 191 punten. Sasaki (174) is vierde. De volgende Grand Prix is op 2 oktober in Thailand.

Uitslag: Moto3 Grand Prix van Japan