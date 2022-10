MXGP maakt voorlopige kalender 2023 bekend: Arnhem debuteert

De MXGP-kalender van 2023 telt maar liefst twintig raceweekenden waarvan er tot nu toe zeventien ingevuld zijn. Het reguliere seizoen wordt op 12 maart geopend in Argentinië en eindigt op 15 oktober met de Britse Grand Prix in Matterley Basin. De locatie in Engeland was de afgelopen seizoenen vaak de openingswedstrijd van het WK. Eerder dit jaar werd die openingswedstrijd nog met een week uitgesteld toen storm Eunice huishield in Groot-Brittannië.

Opvallend is dat het WK motorcross na een jaar afwezigheid terugkeert in Nederland. Dit jaar stond de Nederlandse Grand Prix op het programma in Oss, maar die wedstrijd kon door problemen met de benodigde vergunning niet doorgaan. Oss lijkt daarmee een gepasseerd station voor de organisatie Infront Moto Racing nadat Valkenswaard eerder al van de kalender verdween. De Nederlandse ronde wordt nu op 20 augustus gehouden in Arnhem. De voorlaatste WMX-ronde staat dan ook op het programma. Het betekent ook dat wereldkampioen Nancy van de Ven voor eigen publiek zal racen.

Motorsportpark Gelderland Midden was eerder al het decor van internationale wedstrijden, Glenn Coldenhoff was er in de zomer van 2020 nog de beste. Nu debuteert het circuit in het wereldkampioenschap met een wedstrijd in de zomer. Arnhem had in 2021 ook al een nominatie voor een WK-ronde te pakken, maar dit ging door het coronavirus niet door.

Nog drie raceweekenden moeten ingevuld worden voor 2023. Het gaat om 26 maart, het paasweekend 8 en 10 april en 1 oktober. Voor de Finse Grand Prix is ook nog geen locatie ingevuld. De huidige MXGP-kalender kan derhalve gezien worden als een voorlopig wedstrijdschema. In de afgelopen jaren kwam het regelmatig voor dat er tot kort voor de start van het seizoen nog geschoven met wedstrijden.

De Motocross of Nations wordt volgend seizoen weer gehouden in Frankrijk. Het circuit van Ernée is dan het decor van de oudste landenwedstrijd in de geschiedenis van de motorsport.

Voorlopige MXGP-kalender 2023

Datum Grand Prix Locatie 12 maart Argentinië Villa La Angostura 26 maart n.n.b. n.n.b. zat 8 / maa 10 april n.n.b. n.n.b. 16 april Italië Pietramurata 30 april Portugal Agueda 7 mei Spanje Intu-Xanadu-Arroyomolinos 21 mei Frankrijk Villars sous Ecot 4 juni Letland Kegums 11 juni Duitsland Teutschenthal 25 juni Indonesië Sumbawa 2 juli Indonesië Lombok 16 juli Tsjechië Loket 23 juli België Lommel 6 augustus Finland n.n.b. 13 augustus Zweden Uddevalla 20 augustus Nederland Arnhem 3 september Turkije Afyonkarahisar 17 september Vietnam Thanh Hoa 1 oktober n.n.b. n.n.b. 15 oktober Groot-Brittannië Matterley Basin 22 oktober Motocross of Nations Ernée, Frankrijk