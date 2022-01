Oss van MXGP-kalender gehaald vanwege problemen met vergunning

Jarenlang was Valkenswaard de thuishaven van de Nederlandse ronde van de MXGP, maar in 2021 kwam daar verandering in. Oss sloot een vijfjarige overeenkomst af met promotor Infront Motor Racing en zodoende werd er afgelopen jaar door de top van de internationale motorcross geracet op de Witte Ruysheuvel. Aanvankelijk stond de krachtmeting in Oss ook op de MXGP-kalender voor 2022, maar woensdag bracht de motorsportbond FIM teleurstellend nieuws naar buiten voor de Nederlandse crossfans: de MXGP van Nederland werd van de kalender gehaald.

De FIM maakte in het persbericht duidelijk dat deze beslissing hoofdzakelijk werd genomen om “het soepele verloop van het aankomende raceseizoen te garanderen”. Dat kon bij een bezoek van de MXGP aan Oss, dat op de oorspronkelijke kalender gepland stond voor 27 maart klaarblijkelijk niet worden gegarandeerd. De organisatie van het evenement heeft met een verklaring op de eigen website duidelijkheid gegeven waarom dat zo is: er zijn problemen met de vergunning.

“Ondanks de vijfjarige overeenkomst die we hebben gesloten met Infront Motor Racing en de gemeente Oss, moeten wij tot onze grote spijt mededelen dat er vergunningsperikelen zijn omtrent het organiseren van de MXGP op de Witte Ruysheuvel in Oss”, schrijft Ebert Dollevoet namens de gehele organisatie. Hij benadrukt dat er alles aan wordt gedaan om de race alsnog op de kalender te krijgen. “Dit heeft niets te maken met bezoekersaantallen of regels omtrent corona. Wij zijn en blijven in gesprek met de gemeente Oss en hopen op een oplossing. Zodra er meer nieuws te melden is, komt dit via onze social media-kanalen en onze website online.”

Het aanstaande MXGP-seizoen gaat over een kleine maand al van start met de MXGP van Groot-Brittannië op de omloop van Matterley Basin. Jeffrey Herlings begint dan aan het verdedigen van zijn wereldtitel en dat doet hij met startnummer 1, in plaats van zijn gebruikelijke nummer 84.