Vijf motorcrossers die gebaat zijn bij extra rust

Het was een flinke gok van de MXGP-klasse om het seizoen aan te vangen in Europa. Dat benoemden de toprijders al, maar zou ook snel blijken. Zo loopt Kevin Strijbos met een hernia rond die hem al langer parten speelt, en liep Glenn Coldenhoff een ongelukkige brandwond op in Valkenswaard. Er is echter een aantal rijders dat langer uit de roulatie ligt.

Hoewel iedereen zich wereldwijd zorgen maakt over de verstrekkende gevolgen van het coronavirus, zal onderstaand rijtje crossers blij zijn dat ze niet teveel wedstrijden hoeven te missen. Na de laatste kalenderwijziging komt het MXGP-circus pas weer halverwege mei op gang.

Romain Febvre (ontstoken knie)

Romain Febvre, Monster Energy Kawasaki Racing Team Foto: Monster Energy Kawasaki Team

De eerste coureur voor wie bleek dat het seizoen te vroeg kwam was de wereldkampioen van 2015, Romain Febvre. De Fransman zou in Engeland debuteren voor het Kawasaki-fabrieksteam, maar haakte zondagochtend, nog voor de races, al af. In de week voorafgaand aan de Britse GP had Febvre zijn knie bezeerd tijdens een training. “Het is niet eens zo dat ik ben gecrasht, maar ik heb mijn knie wel ergens aan gebotst”, liet Febvre in een statement van het team optekenen.

“Voor en na de GP in Engeland heb ik me laten controleren en daaruit is gebleken dat ik niets gebroken of gescheurd heb. Ik heb echter een pijnlijk gevoel als de twee botten, mijn bovenbeen en scheenbeen, elkaar raken dus daar zit een ontsteking. Dat moet worden behandeld en daar zal ik geduld voor moeten hebben”, verklaarde Febvre, die zijn conditie buiten de baan wel op peil kan houden.

Tony Cairoli (gescheurde PCL)

Tony Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Ray Archer

Hoewel het steeds beter gaat met zijn schouder, was Cairoli niet geheel okselfris bij de seizoensstart. Ook de negenvoudig wereldkampioen kwam met een knieblessure naar Engeland toe. Hoewel hij daar wel op het podium stond, was duidelijk dat de seizoensstart te vroeg kwam en misschien ook wel op de verkeerde plek.

De KTM-rijder baarde opzien door na de podiumplaats toe te geven een blessure te hebben. “Ik heb tijdens trainingen voor het seizoen mijn knie verdraaid en daarbij een PCL-scheuring opgelopen”, vertelde de Siciliaan na zijn podium in Engeland. In Valkenswaard had de KTM-coureur het pas echt zwaar. “Ik voelde me totaal niet comfortabel en dat moet je eigenlijk wel hebben om aan te kunnen vallen. Uiteindelijk zullen we tevreden moeten zijn moet hoe het is gegaan”, vertelde Cairoli over zijn vierde plaats. “De eerste races zullen we steeds weer tevreden moeten zijn met een top-vijf plek.”

Jorge Prado (herstellende van bovenbeenbreuk)

Jorge Prado, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Ray Archer

Van de Spaanse MX2-kampioen was duidelijk dat hij in ieder geval niet op zijn best zou zijn tijdens de opening van het motorcross-seizoen. Tijdens zijn eerste weken op een 450-machine brak de KTM-rijder zijn bovenbeen. Echter zou bij de seizoensstart blijken dat hij al hersteld was en hem enkel aan wedstrijdritme ontbreekt.

“Ik ben blij met hoe het is gegaan tot nu toe”, zo verklaarde Prado, die pas drie weken voor de MXGP van Groot-Brittannië terugkeerde op de motor. “Ik heb nog niet veel kunnen rijden en het gaat steeds beter. In Valkenswaard had ik goede snelheid en kon ik mijn eigen ritme rijden. Het ging al beter dan tijdens de eerste wedstrijd en we staan achtste in het kampioenschap, dus tot nu toe is alles positief.”

Mitch Evans (schouder uit de kom)

Mitch Evans, HRC Honda Foto: Team HRC / Shot by Bavo

De verrassing van de openingswedstrijd in Matterley Basin was de tweede Honda-rijder. De Australiër Evans werd vijfde in Winchester, maar kon die goede vorm geen vervolg geven in Valkenswaard.

Al tijdens de eerste manche ging het mis. “Een andere coureur landde op me en ik werd toen gelanceerd richting weer een andere coureur en werd van de motor afgeslingerd”, vertelde Evans over de crash waarbij zijn schouder uit de kom raakte. “Ik ben zeer teleurgesteld dat ik mijn arm nu in een mitella heb zonder dat ik ook maar een volle ronde heb kunnen racen”, vertelde Evans na de wedstrijd. “Ik heb nog nooit mijn schouder uit de kom gehad, dus het was behoorlijk pijnlijk.”

Roan van de Moosdijk (gebroken enkel)

Roan van de Moosdijk, F&H Kwasaki Racing Team Foto: Ray Archer

Het eerste fulltime-seizoen van de Eindhovenaar in het WK MX2 startte niet zoals gehoopt. Na een tiende plek in Groot-Brittannië volgde een nog slechter uitgevallen thuiswedstrijd in Valkenswaard. Na de eerste manche, waarin Van de Moosdijk in de slotfase terugviel tot de twaalfde plaats, zou bij onderzoek een enkelbreuk opgemerkt worden.

“Halverwege de race heb ik mijn enkel gebroken”, zou Van de Moosdijk achteraf inzien. “Ik ben niet gecrasht, maar raakte de grond wel heel hard”, vertelde de F&H Kawasaki-rijder, die direct werd geopereerd. “Op 19 maart word ik opnieuw gecheckt en zullen we zien hoeveel tijd ik nodig heb om te herstellen.”