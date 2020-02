Herlings en Cairoli balen van startlocatie MXGP-seizoen

Niet in de minste plaats KTM-coureurs Jeffrey Herlings en Tony Cairoli. Laatstgenoemde won vijf keer in Engeland en is daarmee de meest succesvolle coureur. Hoewel de Siciliaan blij is dat Matterley op de kalender staat, had hij liever op een ander moment in Groot-Brittannië gereden.

“Dit is een hele mooie baan, één van de mooiste circuits van het hele seizoen, maar ik denk zeker dat de race beter op een ander moment had kunnen worden gepland”, zei de negenvoudig wereldkampioen tijdens de persconferentie. “In mijn ogen is dit geen goed startpunt”, stelt Cairoli, die benadrukt dat het slechte weer de race moeilijk gaat maken. “Het is echter voor iedereen hetzelfde, laten we hopen dat het beter wordt.”

Cairoli zelf, die aan zijn achttiende seizoen in totaal begint, denkt nog niet aan een zege in Engeland, nu hij nog herstellende is van een schouderblessure. “Ik werk nog steeds aan die mijn herstel en het gaat steeds beter. Maar ik ben zonder verwachtingen afgereisd.”

Herlings vindt starten in Engeland 'een gok'

Herlings, die zijn contract met KTM onlangs met twee jaar verlengde, sloot zich aan bij zijn merkgenoot. “Zoals Tony zei: het is een beetje een gok om in Engeland te starten. In 2019 hadden we de beste baan ooit met heel veel mogelijke lijnen. Dit jaar hebben we minder geluk, maar er kan van alles gebeuren.”

Herlings werd ook gevraagd naar zijn nieuwe aanpak dit seizoen, waarbij hij minder focust op het zoveel mogelijk winnen van races. “Als de helm af is, dan sta ik daar zeker achter, maar als hij opgaat… eigenlijk ook nog”, zei de viervoudig wereldkampioen. “Ik ben vaak dominant geweest, maar ik heb ook kampioenschappen verloren terwijl ik dominant was maar geblesseerd raakte. Dus ik zal erin moeten slagen om bij alle wedstrijden erbij te zijn.”

De crosser uit Oploo gaat dan ook niet uit van een dominante zege in Winchester. “Het gaat een moeilijk weekend worden door het slechte weer, maar we mogen blij zijn met hoe de baan erbij ligt. Door de heuvels kan het water misschien een beetje wegvloeien.”

Al met al suggereerde Herlings dat een plek in de top-vijf prima is, zolang hij fit de wedstrijd doorkomt. “Ik zal hier dan ook meer dan blij zijn met een podium. Misschien zelfs de vijfde plaats als dat nodig is”, zo sloot hij af.