Herlings verlengt contract met Red Bull en KTM tot eind 2023

Herlings gaat vanaf komend weekend op zoek naar revanche voor een mislukt 2019. In het Zuid-Engelse Matterley Basin staat zondag met de Grand Prix van Groot-Brittannië de eerste ronde van het WK motorcross op het programma.

De geboren Noord-Brabander verschijnt vol zelfvertrouwen aan de start, nadat hij in de voorbereidingswedstrijden in Hawkstone als LaCapelle Marival de concurrentie de maat nam. Nu heeft hij ook bevestigd dat hij de komende jaren in de kleuren van zijn huidige werkgever te bewonderen zal zijn: “Ik ben superblij aan te kunnen kondigen dat ik mijn contract met Red Bull en KTM heb verlengd tot 2023”, zei Herlings over zijn nieuwe deal. “We zijn door dik en dun gegaan, hebben samen gewonnen en verloren. Het zijn twaalf ongelofelijke jaren geweest en ik hoop dat er nog veel mooie jaren gaan komen met deze oranje familie.”