Herlings zoekt revanche na ‘slechtste jaar uit carrière’

In 2019 verloor Herlings al vroeg in het seizoen de kans om voor de titel te gaan. Uiteindelijk was de winst op de Motocross of Nations het enige lichtpuntje, maar zelfs dat kon zijn seizoen niet redden, zo blijkt wel uit zijn eigen woorden. “2019 was het slechtste jaar uit mijn carriere, maar daar heb ik van geleerd”, geeft de crosser aan. “Mijn doel dit seizoen is om bij alle twintig races aan de start te staan en voor de titel te vechten.”

Waar Herlings in het verleden lange series van overwinning neerzette en daarbij de concurrentie compleet overklaste, kunnen we komend seizoen een andere Herlings verwachten. “Mijn mentaliteit is geheel anders. Ik hoef niet iedere wedstrijd meer te winnen. Een podium is goed genoeg en nog belangrijker: ik moet de races erna ook mee kunnen doen.”

Dat zal ook gelden voor de openingswedstrijd in Engeland, waar slecht weer wordt verwacht. “Matterley wordt een flinke uitdaging met het weer”, geeft de wereldkampioen van 2018 toe. “Maar het is een geweldige baan om het jaar mee af te trappen en het is daarnaast ook een opluchting om er gezond en voorbereid aan de start te kunnen staan.”

Prado op tijd fit

Verrassend genoeg is Herlings merkgenoot en gepromoveerd MX2-kampioen Jorge Prado op tijd hersteld voor de start van het seizoen. De Spanjaard brak zijn dijbeen in december maar rijdt inmiddels alweer drie weken rond. “Ik ben erg blij dat ik Matterley aan de start kan staan. Ik hoop daar wat punten te kunnen pakken die van waarde kunnen zijn aan het einde van het kampioenschap.”

Prado debuteert in de MXGP na twee keer de MX2-titel te hebben gepakt. “Ik begin zo wel op een lastige manier aan mijn MXGP-carrière, maar ik hoop dat ik me de komende rondes kan herstellen en me steeds beter ga voelen.”

Jorge Prado, Red Bull KTM MXGP Photo by: KTM Images

Cairoli nog niet honderd procent

Ook negenvoudig wereldkampioen Tony Cairoli is nog niet op zijn best voor de openingsronde. In 2019 kampte hij met een hardnekkige schouderblessure, maar hij is nog altijd niet volledig hersteld. “Ik ben niet op mijn best momenteel, maar het wordt elke week beter. Ik verwacht in ieder geval altijd her podium te kunnen halen. Daar richten we ons op om vervolgens weer stappen naar voren te kunnen maken.”