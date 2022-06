Hypercar

De kwalificatie voor de hyperpole-kwalificatie startte om 19.00 uur. De zes snelste wagens van elke klasse vechten donderdag uit wie vanaf pole-position vertrekt. Kamui Kobayashi klokte in de #7 Toyota vroeg in de sessie een 3.27.247 en dat gaf hem een tiende seconde marge op de tijd van Olivier Pla in de #708 Glickenhaus. Die bleef op zijn beurt de zusterauto van Ryan Briscoe voor, die eindigde met een 3.27.978 zes tienden van een seconde achter Pla. In handen van Nicolas Lapierre eindigde de Alpine-Gibson A480 met vier tienden daarachter op de vijfde plek.

De #8 Toyota dook al vrij vroeg in de kwalificatie naar binnen wegens een probleem met de voorwielophanging en kwam pas na de rode vlag met een half uur te gaan weer de baan op. Het regende lichtjes toen Toyota-coureur Brendon Hartley aan zijn ronde begon. De Nieuw-Zeelander eindigde met een niet-representatieve 3.40.842 op een steeds natter wordende baan. Met slechts vijf auto's in de Hypercar-klasse, neemt de #8 auto wel deel aan de Hyperpole shoot-out donderdag. De tijd van Kobayashi was vergelijkbaar met de 3.26.279 die hij vorig jaar in de eerste kwalificatie neerzette.

LMP2

Robin Frijns klokte in de WRT Oreca-Gibson 07 de snelste tijd in de LMP2-klasse, wat hem de vijfde plek overall opleverde. Hij was daarmee twee tienden van een seconde rapper dan Antonio Felix da Costa, die een 3.30.124 noteerde. De tijd van Norman Nato was goed voor de derde tijd in die categorie. De auto's van United Autosports bezetten de vierde en vijfde positie, waarbij Alex Lynn Filipe Albuquerque met een tiende seconde te snel af was. De laatste LMP2-auto die door mag naar de kwalificatie donderdag was de Prema van Louis Deletraz. Hij klokte kort voor de rode vlag zijn tijd.

GTE Pro

Laurens Vanthoor knalde met zijn #92 Porsche 911 RSR naar een 3.50.999 en was daarmee de rapste in de GTE Pro-klasse. Antonio Garcia volgde op P2 met een 3.51.132 in zijn Chevrolet. Frederic Makowiecki reed in zijn Porsche de derde tijd. Nick Tandy klokte de vierde tijd, terwijl de beide Ferrari's van AF Corse de vijfde en zesde posities pakten en ook door mogen naar de Hyperpole-kwalificatie. De enige auto in deze klasse die niet door mocht, was de Ferrari van Riley Motorsports.

GTE Am

De Aston Martin van Nicki Thiim was met een 3.52.599 terug te vinden op P1 in de GTE Am-klasse. Hij was bijna een seconde rapper dan Kessel Racing Ferrari-coureur Mikkel Jensen. De andere wagens die door mochten naar de Hyperpole-kwalificatie waren de #54 Ferrari van AF Corse, de #85 Ferrari van Iron Dames, de #77 Porsche van Dempsey-Proton en de #51 Ferrari van AF. De tijd van Marco Sorensen was goed genoeg, maar werd geschrapt wegens het overschrijden van track limits.

Rode vlag

De sessie werd ook nog ongeveer twaalf minuten stilgelegd met een rode vlag. Michael Fassbender was met zijn Porsche van de baan gevlogen in de eerste chicane op het rechte stuk van Mulsanne.

De Hyperpole-kwalificatie, die 30 minuten duurt, start donderdagavond om 20.00 uur. De startgrid voor de auto's die niet door mogen naar de tweede kwalificatie, is bepaald op de tijden van woensdag.