Toyota opent eerste vrije training 24 uur van Le Mans als snelste

Om 14.00 uur sprongen de lichten op het Circuit de la Sarthe op groen voor de drie uur durende oefensessie voor de 24 uur van Le mans. Hoewel Glickenhaus lang de snelste tijd in handen had, was het Brendon Hartley die met nog twintig minuten op de klok de #8 Toyota in 3.29.441 over de baan joeg. Hij verdrong daarmee de #709 Glickenhaus van Franck Mailleux naar de tweede positie, die op zijn beurt een paar tienden sneller was dan Pipo Derani in de zusterauto. Een 3.30.403 van Kamui Kobayashi in de #7 Toyota was lange tijd de rapste Toyota, maar uiteindelijk schoot Hartley daaronder door. De tweede Toyota werd in de slotfase van de sessie naar de vijfde plaats gezet.

Alex Lynn ging aan de leiding in de LMP2-klasse. De man van United Autosports reed uiteindelijk een 3.30.238. Hij bleef Antonio Felix da Costa in die categorie voor en ook de Hypcar-wagen van onder meer Kobayashi. Da Costa was met een 3.31.624 op zijn beurt net iets rapper dan Robert Kubica. De vierde tijd in de LMP2-klasse was voor Robin Frijns, de Nederlander noteerde uiteindelijk de negende tijd overall. De Alpine-Gibson A480, een auto uit de Hypercar-klasse, stond uiteindelijk achter drie LMP2-wagens en net voor de auto van Frijns.

De Nederlandse coureur liet met een 3.32.158 nipt Norman Nato achter zich. De vijfde snelste LMP2-rijder, en de beste van de pro/am P2-rijders, was Mathias Beche achter het stuur van TDS Racing met een 3.32.536. Corvette Racing hield zijn vorm van de testdag vast en knalde naar de eerste twee plaatsen in GTE Pro. Een 3.53.250 van Antonio Garcia in de #63 Chevrolet Corvette C8.R verdrong teamgenoot Tommy Milner in de zusterauto van de eerste plaats.

De beste auto van Ferrari, die werd getroffen door een vermogensprobleem, was de #52 AF Corse-wagen. Antonio Fuoco kwam laat in de sessie tot een tijd van 3.54.543 in de Ferrari 488 GTE Evo, terwijl zusterauto #51 geen tijd klokte vanwege een motorwissel. Het door Proton gerunde WeatherTech Racing-team ging aan de leiding in de GTE Am-klasse. Een tijd van 3.55.082 gezet door Julien Andlauer bezorgde de Proton Porsche 911 RSR van de Amerikaanse coureur een marge van bijna negen tienden op de GR Racing Porsche.

Job van Tuitert eindigde overall op de 26e positie met het team van Panis Racing. Bent Viscaal, die zijn debuut maakt in de 24 uur van Le Mans, zat daar met ARC Bratislava twee plekken achter. Renger van der Zande is met JMW Motorsport actief in de GTE Am-klasse en pakte de 58e tijd.

De eerste kwalificatie begint woensdagavond om 19.00 uur en duurt een uur. De snelste zes wagens in elke klasse gaan door naar de Hyperpole-sessie van morgen.