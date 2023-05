Button droomt nog altijd van Le Mans-kans in Hypercar

Dit jaar keert Jenson Button terug in de 24 uur van Le Mans. De F1-kampioen uit 2009 komt uit met de brute Hendrick Motorsport Chevrolet Camaro ZL1, die is gebaseerd op de Next Gen NASCAR Cup-auto. De Brit vormt een team met Mike Rockenfeller en Jimmie Johnson. Ondanks deze mooie uitdaging hoopt Button in 2024 in de topklasse uit te kunnen komen.

“Dit is een geweldige manier om terug te keren naar Le Mans”, erkent Button. “Ik zou er echter graag racen met een Hypercar. Ik heb nog altijd die honger, ik ben nog fit en mijn reactievermogen is goed. Als dat er allemaal nog is, waarom dan niet? Ik zou graag meer enduranceraces doen. Ik vind dat leuk want je werkt samen met geweldige coureurs en geweldige teams. Het is zo’n emotionele achtbaan.”

De 43-jarige is bereid om een volledig seizoen in het WEC of IMSA te rijden om zijn Le Mans-ambities waar te maken: “Met het juiste team wil ik zeker acht races rijden, ongeacht of dat WEC of IMSA is. Ik heb een aantal WEC-races in de LMP1 gereden, daar heb ik erg van genoten. Het waren geweldige races en het was ook een leuke auto om in te rijden. Ik heb nooit in IMSA gereden. Die circuits zijn heel anders. De strijd is ongelofelijk goed. Ik hou van racen in IMSA, ik sta daarvoor open.” Een volledig seizoen in de Amerikaanse NASCAR Series ziet hij dan weer niet zitten. Dit jaar komt hij driemaal in actie voor Rick Ware Racing Ford: "Ik wil best nog wat meer races doen, maar 38 is te veel."