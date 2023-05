Esteban Gutierrez debuteerde in 2013 in de Formule 1 bij Sauber. Na twee seizoenen en een tussenjaar verruilde hij het Zwitserse team voor nieuwkomer Haas F1, waar hem slechts één seizoen gegund werd. Hij maakte vervolgens korte uitstapjes naar de Formule E en IndyCar, en is tegenwoordig actief in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. De inmiddels 31-jarige coureur uit Monterrey begint volgende maand aan zijn nieuwste avontuur: de 24 uur van Le Mans in de Hypercar-klasse.

Gutierrez zal in de tweede Hypercar van het Amerikaanse Glickenhaus stappen, waar hij vergezeld wordt door Nathanael Berthon en Franck Mailleux. Gutierrez, die nog steeds ambassadeur van het Mercedes Formule 1-team is, reed vorig jaar al een volledig seizoen in het World Endurance Championship, waaronder de 24 uur van Le Mans. Hij deed dat toen namens Inter Europol Competition in de LMP2-klasse. Ook in de IMSA reed hij begin dit jaar in de LMP2 voor Algarve Pro Racing. Berthon heeft veel ervaring in de prototypes en stond onder meer twee keer aan de start van de 24 uur van Le Mans met Rebellion Racing.

Luca Ciancetti, de technisch directeur van Podium Advanced Technologies dat het Glickenhaus-team runt, zegt in gesprek met Motorsport.com: "We zochten snelle en ervaren jongens en dat is ook precies waar we bij zijn uitgekomen." Hij legt uit dat Berthon aanbevolen werd door Romain Dumas, die eerder met Berthon voor Rebellion reed. "Toen moesten we nog één zitje vullen en Esteban overtrof onze verwachtingen."

Of Gutierrez ook echt de voorkeur genoot, is nog maar de vraag. Glickenhaus was namelijk ook in gesprek met DTM-kampioen en Mercedes-fabriekscoureur Maximilian Gotz, maar die deal ging uiteindelijk niet door. Als Gotz wel zijn handtekening onder een contract had gezet, dan zou Glickenhaus hem naast Dumas en Olivier Pla in de #708, die het volledige seizoen meedoet, zetten. Ryan Briscoe zou dan op zijn beurt naar de #709 gaan, met Mailleux. Laatstgenoemde nam onlangs deel aan de 6 uur van Spa-Francorchamps in de Glickenhaus en verving Briscoe, zodat hij de nodige ervaring op kon doen voor de race op het Circuit de la Sarthe. Briscoe zal in Le Mans weer in de #708 stappen.

Teams hadden tot dinsdag de kans om hun line-ups voor de 24 uur van Le Mans bekend te maken, waarna de volledige deelnemerslijst werd gedeeld. Veel van de vraagtekens werden ingevuld door de 21 teams in de GTE Am-klasse. Acht auto's staan nu nog op de reservelijst. De actie voor de 24 uur van Le Mans begint met de testdag op zondag 4 juni. Op woensdag 7 juni vinden de vrije training en kwalificatie plaats.