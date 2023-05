Ter voorbereiding op de 24 uur van Le Mans, waaraan Cadillac met drie auto’s zal deelnemen, verscheen het Amerikaanse merk afgelopen weekend met twee auto’s aan de start van 6 uur van Spa. Naast de reguliere wagen die wordt ingezet in het World Endurance Championship en bestuurd wordt door Earl Bamber, Alex Lynn en Richard Westbrook, was er een extra auto aanwezig met Renger van der Zande, Sébastien Bourdais en Jack Aitken als rijderstrio.

Van der Zande begon met de Cadillac #3 als vijfde aan de wedstrijd op Spa-Francorchamps en lag geholpen door de keuze voor slicks bij de start op een sterke tweede plaats, toen het bij Eau Rouge gruwelijk misging bij de Nederlander. Met twee op een ronde gezette Ferrari’s in zijn kielzog kwam de in Amsterdam woonachtige coureur naast de baan, waarna hij met flink wat snelheid in de kunststof blokken crashte. De V-Series.R raakte zeer zwaar beschadigd bij het ongeluk, maar Van der Zande stapte wonder boven wonder ongedeerd uit en zwaaide zelfs nog even naar het publiek.

"De rondetijden zagen er heel goed uit. We waren aan het cruisen en goed voor de auto en alles aan het zorgen, toen er iets misging in Eau Rouge, wat het einde van onze dag betekende", blikt Van der Zande terug op 'de zwaarste en meest brute crash' uit zijn carrière. De precieze oorzaak van de crash moet nog worden vastgesteld door het team, maar mogelijk dat een probleem met de stuurbekrachtiging ten grondslag lag aan het moment. Van der Zande, die slechts 'een beetje hoofdpijn' en een 'stijve nek' aan het ongeluk overhield, vervolgt: "We zijn nog aan het onderzoeken wat er precies gebeurd is. Maar ik prijs mezelf ontzettend gelukkig dat ik in een veilige Cadillac zat, want het leek wel op iets uit een speelfilm. Om na zo’n crash ongedeerd uit de auto te springen, is een mirakel. Ik ben erg blij dat Cadillac zulke sterke auto’s bouwt!"

De #2 Cadillac zou uiteindelijk op een ronde achterstand als vijfde finishen in Spa, waar de zege ging naar de #7 Toyota met Mike Conway, Kamui Kobayashi en Jose Maria Lopez.