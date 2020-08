Van Kalmthout scoort vierde plaats op Gateway, Newgarden wint

Newgarden besliste de race zondagmiddag op Gateway in zijn voordeel toen hij na de laatste reeks pitstops net voor Pato O’Ward op de baan kwam. De rappe coureur, vorige week nog de beste rookie tijdens de Indy 500, bestookte Newgarden in de slotfase van de race. Met nog vier ronden te gaan vloog Indy 500-winnaar Takuma Sato vervolgens van de baan waardoor de race onder geel afgevlagd werd. Voor Newgarden was het zijn tweede overwinning van het jaar.

O’Ward eindigde als tweede voor Will Power, de andere sterkhouder van Penske. Daarachter eindigde Van Kalmthout op een bijzonder knappe vierde plaats. De Hoofddorper had met een achttiende startplaats niet de beste uitgangspositie, maar dankzij een alternatieve strategie en wat puik inhaalwerk wist hij vlot naar voren te komen.

In de openingsronde van de wedstrijd maakte de Nederlander gelijk een punt door langs de buitenkant maar liefst zes plaatsen te winnen. Uiteindelijk zorgde een bijna-aanrijding met een achterblijver ervoor dat het eerste podium aan Van Kalmthout voorbijging. Hij bleef op 4,4 seconden van dagwinnaar Newgarden steken. Voor VeeKay was het zijn derde top-tien van het seizoen, maar bovenal zijn beste IndyCar-uitslag tot nu toe.

Na Dixon eindigde Colton Herta als zesde voor Felix Rosenqvist en Conor Daly. Takuma Sato veroorzaakte de neutralisatie in de slotfase, maar eindigde nog op de negende plaats. Voormalig Haas F1-junior Santino Ferrucci bracht zijn wagen op de tiende plaats aan de finish.

In het kampioenschap is de voorsprong van Dixon iets geslonken, maar de Kiwi heeft nog altijd een comfortabele marge op Newgarden: 96 punten. Van Kalmthout is dankzij zijn vierde plaats opgeklommen tot de veertiende stek.

Uitslag IndyCar Gateway - Race 2