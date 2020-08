Dixon pakt vierde seizoenszege op Gateway, Van Kalmthout zesde

De openingsfase van de eerste race op Gateway verliep chaotisch. De start van de race werd afgebroken nadat meerdere coureurs spinden en elkaar raakten. Andretti Autosport was hiervan het grootste slachtoffer, want Alexander Rossi, Marco Andretti en Zach Veach zagen hun race direct tot een einde komen. Dat gold ook voor Ed Carpenter. Na dertien ronden werd de race herstart. Will Power behield daarbij de leiding, voor Pato O’Ward en Ganassi-duo Dixon en Marcus Ericsson. De Penske-coureur hield de leiding vast tot de eerste ronde pitstops, die in ronde 61 werd afgetrapt door teamgenoot Josef Newgarden.

Na de stops nam O’Ward de leiding over van Power, die op P3 ook Dixon voor zich moest dulden. Van Kalmthout was intussen opgeklommen naar de zesde positie door een vroege pitstop te maken. De Nederlander van Ed Carpenter Racing was in ronde 98 de eerste van de voorste groep die zijn tweede stop maakte, een voorbeeld dat Power en Newgarden zouden volgen. Toen de regen in ronde 108 begon te vallen, bleek dat uiteindelijk niet de juiste keuze te zijn. De race werd kortstondig stilgelegd en de mannen die nog niet gestopt hadden kwamen hierdoor ruimschoots voor deze groep terug op de baan toen zij tijdens de neutralisatie na de rode vlag hun stop maakten.

De laatste ronde pitstops werd tussen de 150ste en 175ste ronde afgewerkt en daarbij Dixon net voor O’Ward terug op de baan. Sato was intussen naar de derde positie opgeklommen, voor Colton Herta, Ericsson en VeeKay. Sato reed daarna naar de leiders toe en wist O’Ward in ronde 180 met een stevige inhaalactie opzij te zetten. Daarna kwam de Rahal Letterman Lanigan-coureur in de buurt van Dixon, maar een aanval zat er niet in. Dixon nam zodoende revanche voor vorige week, toen Sato de Indy 500-zege voor zijn neus wegkaapte. Nu deed de Nieuw-Zeelander op Gateway hetzelfde bij de Japanner.

O’Ward kon in de slotfase het tempo vooraan niet meer volgen en werd op zeven seconden derde, gevolgd door Herta en Ericsson op P5. Van Kalmthout bekroonde een prima race, met onder meer dertien inhaalacties, met de zesde positie en de klassering als beste rookie. Ryan Hunter-Reay werd zevende, voor Felix Rosenqvist, Tony Kanaan en Conor Daly op de tiende positie.

Zondag komen de IndyCar-coureurs voor de tweede keer in actie op Gateway. Die race begint om 21.30 uur Nederlandse tijd.

Uitslag IndyCar Gateway - Race 1