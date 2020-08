Van Kalmthout blij na “een van beste races van m’n leven”

Dat Van Kalmthout het inhalen nog niet verleerd is, liet hij dit weekend zien tijdens de double header op Gateway. Op zaterdag reed hij van de veertiende naar de zesde plaats, zondag herhaalde hij dat nog eens door van de achttiende naar de vierde stek te rijden. VeeKay verstevigde daarmee zijn koppositie in het rookiekampioenschap en was na afloop van de race opgetogen over zijn prestaties.

“We waren onderweg naar het podium, maar een gele vlag hield me min of meer weg van de top-drie. Ik ben erin blijven geloven en had een goede wagen om wat inhaalacties te plaatsen”, aldus Van Kalmthout over de race van zaterdag. “M’n wagen deed het heel goed op de tweede lijn [hoger op de baan] toen er geen rotzooi lag. In de laatste run werd het iets lastiger en verloor ik de controle bijna een paar keer.”

Maar zondag was het bijna prijs voor Van Kalmthout, die de wereld in de eerste ronden versteld deed staan toen hij van de achttiende startplaats zes plekken winst boekte. Daarnaast kozen de strategische specialisten van ECR ervoor om Van Kalmthout steeds vroeg binnen te halen waardoor de Nederlander stapsgewijs verder naar voren kwam. Een lichte aanrijding met Colton Herta en een neutralisatie aan het eind van de race zorgden ervoor dat Van Kalmthout geen aanval kon plaatsen voor een podiumplek.

“Het was een geweldige race, een van de beste die ik ooit gereden heb”, was Van Kalmthout lyrisch na afloop. Ik begon gisteren als veertiende en eindigde als zesde, ik hoopte vandaag vanaf P18 een top-tien te halen. Ik had een geweldige eerste ronde en kon veel inhalen. De strategie was briljant, mijn team heeft geweldig gehandeld om dit mogelijk te maken. De laatste paar ronden waren heel moeilijk, iedereen had er moeite mee. Ik greep net naast het podium, maar daar zal ik niet om treuren. De vierde plaats was het beste wat ik er vandaag uit kon halen.”

Met medewerking van David Malsher