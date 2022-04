Plekje vrij op startlijst Indy 500 2022: Wie wordt 33e inschrijving?

Met nog een ruime maand tot de eerste trainingen in de aanloop naar de Indianapolis 500 zijn er 32 bevestigde inschrijvingen voor de race. Dat aantal werd half februari al bereikt toen Andretti Autosport de deelname van Marco Andretti bevestigde. Sindsdien is het wachten geblazen op de aankondiging die het startveld van 33 auto’s compleet maakt, maar tot op heden is dat nieuws uitgebleven.

Van de 32 bevestigde deelnemers komen er 15 uit met een Chevrolet-motor, de overige 17 coureurs staan met Honda-power aan de start. Naar verluidt staat HPD, de Amerikaanse racedivisie van de Japanse autofabrikant, niet te springen om een achttiende auto van motoren te voorzien. Voor Chevrolet zit dat anders en is het mogelijk om nog een auto van een blok te voorzien, maar tot op heden heeft de fabrikant nog geen deal gesloten.

De vraag is of die 33e inschrijving er nog gaat komen. Een rondvraag onder diverse teams leert dat de mogelijkheden schaars zijn. Zo is Dale Coyne Racing niet in staat om een extra crew op poten te zetten, ondanks interesse van drievoudig deelnemer Stefan Wilson. “Nee, we zetten geen extra auto in op Indy. Stefan heeft enkele keren gebeld en probeert iets op te zetten, maar het is moeilijk om goede jongens voor in de crew te vinden”, vertelt teambaas Dale Coyne aan Motorsport.com. Tweevoudig winnaar Takuma Sato en debutant David Malukas moeten de eer van het team dus met zijn tweeën verdedigen.

In het kamp van Chevrolet lijken de mogelijkheden eveneens beperkt. Juncos Hollinger Racing zet gedurende het seizoen alleen een auto in voor Callum Ilott en dus zijn er mogelijkheden om het team tijdens de Indy 500 eenmalig uit te breiden, maar ook teameigenaar Ricardo Juncos ziet enkele obstakels. “We zijn er niet klaar voor en het is te laat. We richten ons op één auto en zelfs daarvoor is het lastig om mensen te vinden”, legt Juncos uit. “Ik zeg altijd: ‘Als je iets doet, moet je het 100 procent goed doen.’ Ik hou er niet van om dingen op het laatste moment en onvoorbereid te doen. Denk eens terug aan 2017, toen we bij ons IndyCar-debuut twee auto’s inzetten. Nu willen we echter een goede fundering neerleggen voor het IndyCar-team. Na dit weekend kijk ik wel wat er misschien op het pad komt, maar ik zie geen mogelijkheid een extra auto in te zetten. Ik heb niet eens genoeg mensen voor ons Indy Lights-team.”

Ook bij Ed Carpenter Racing gaat er geen extra auto komen, bevestigde teambaas Ed Carpenter. Zelf neemt hij al plaats in de extra derde auto, die naast de vaste inschrijvingen van Rinus van Kalmthout en Conor Daly wordt ingezet tijdens alle races op oval. De hoop is dan ook gevestigd op Paretta Autosport, dat vorig jaar in de Indy 500 debuteerde met een team dat grotendeels uit vrouwen bestond. Nadat het team vorig jaar met een door Penske gebouwde auto aan de start verscheen, hoopt teameigenaar Beth Paretta dat dit jaar opnieuw te doen. Het is echter nog niet duidelijk met welk team ze wil en kan samenwerken om dat idee tot leven te brengen. Mocht het tot stand komen, dan lijkt Simona de Silvestro ondanks haar bobslee-ambities op pole-position te staan om in te stappen.

Als het weer het toelaat, wordt er op 20 en 21 april een open test georganiseerd op Indianapolis Motor Speedway.

Bevestigde inschrijvingen voor 106e editie Indianapolis 500

Team Motor Startnummer Coureur Team Penske Chevrolet 2 Josef Newgarden 3 Scott McLaughlin 12 Will Power Chip Ganassi Racing Honda 8 Marcus Ericsson 9 Scott Dixon 10 Alex Palou 48 Jimmie Johnson n.n.b. Tony Kanaan Andretti Autosport Honda 26 Colton Herta 27 Alexander Rossi 28 Romain Grosjean 29 Devlin DeFrancesco 98 Marco Andretti Meyer Shank Racing Honda 06 Helio Castroneves 60 Simon Pagenaud Arrow McLaren SP Chevrolet 5 Patricio O'Ward 6 Juan Pablo Montoya 7 Felix Rosenqvist Rahal Letterman Lanigan Honda 15 Graham Rahal 30 Christian Lundgaard 45 Jack Harvey Ed Carpenter Racing Chevrolet 20 Conor Daly 21 Rinus van Kalmthout 33 Ed Carpenter Dale Coyne Racing Honda 18 David Malukas 51 Takuma Sato AJ Foyt Racing Chevrolet 4 Dalton Kellett 11 J.R. Hildebrand 14 Kyle Kirkwood Juncos Hollinger Racing Chevrolet 77 Callum Ilott Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 23 Santino Ferrucci 24 Sage Karam