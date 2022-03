Op haar social media-kanalen kondigde Simona de Silvestro aan dat ze deze winter heel andere dingen heeft gedaan dan zich uitsluitend voorbereiden op het nieuwe raceseizoen. De afgelopen maanden heeft de Zwitserse zich toegelegd op het bobsleeën en ook op dat front is ze ambitieus: op de langere termijn is het doel namelijk om deel te nemen aan de Olympische Spelen. De keuze voor bobsleeën heeft De Silvestro met een reden gemaakt: als coureur verwacht ze in deze discipline het beste mee te kunnen.

“Al geruime tijd raak ik geïnspireerd als ik de Olympische Spelen bekijk. Enkele jaren geleden begon ik na te denken hoe ik deze droom zou kunnen bereiken”, verklaart De Silvestro de opvallende stap op Instagram. “Ik keek naar alle sporten en kwam tot de conclusie dat – gezien mijn achtergrond in het racen – bobsleeën de sport kan zijn die mij daar kan krijgen. Afgelopen zomer heb ik besloten dat ik het deze winter een kans moest geven als ik die droom werkelijkheid zou willen laten worden. Sinds december is het een druk off season geweest met het leren afdalen op de ijsbanen, voordat het raceseizoen weer begint.”

Zondag verscheen De Silvestro voor het eerst aan de start van een wedstrijd in het bobsleeën. Op de natuurijsbaan van Sankt Moritz eindigde ze bij de monobobs op de vijfde positie. “Leuke eerste race zonder racewagen”, liet ze na de race weten. “De start moet nog wat beter, dus sprinttraining: here we come.”

Afgaande op De Silvestro’s eigen woorden is ze niet van plan om haar carrière in racewagens stop te zetten voor het nastreven van haar Olympische droom in de bobslee. Ze heeft inmiddels wel een lange en zeer diverse carrière in de autosport achter de rug. Ze kwam tussen 2010 en 2013 vier volledige seizoenen uit in de IndyCar Series, alvorens zij overstapte naar de Formule E en de Australische Supercars. In 2020 keerde De Silvestro terug naar Europa, waar zij als fabriekscoureur van Porsche enkele GT-kampioenschappen afwerkte. Afgelopen mei stond ze namens het damesteam Paretta Autosport nog aan de start van de Indy 500.