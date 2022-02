Marco Andretti maakt 250ste IndyCar-start in Indy 500

Marco Andretti, de kleinzoon van voormalig F1-wereldkampioen Mario Andretti, gaf aan het eind van 2020 zijn full-time zitje bij het team van zijn vader Michael op. Hij had op dat moment vijftien jaar IndyCar gereden, twee overwinningen geboekt en nog eens twintig podiumfinishes gescoord. Hij vond het tijd om het stokje door te geven. Sindsdien heeft hij enkel nog meegedaan aan de Indy 500.

Nu maakt Andretti zich op voor zijn 250ste start in de IndyCar Series en de zeventiende in de Indy 500. Daarvoor moet hij zich uiteraard nog wel kwalificeren voor de 106de editie van de wedstrijd. De wagen wordt gesponsord door de KULR Technology Group. Met de samenwerking wil men “technologie uit de ruimtevaart gebruiken op het circuit”. Het bedrijf is daarom ook een bredere samenwerking aangegaan met Andretti Technologies (ATEC), het bedrijf dat achter Andretti Autosport zit maar ook achter de Extreme E-formatie Andretti United.

Teambaas Michael Andretti zegt: “We werken met ATEC al meer dan een jaar samen met KULR en we zijn blij ze nu te verwelkomen als hoofdsponsor van ons IndyCar-programma. Het project heeft ongelooflijk veel potentie en de samenwerking is heel interessant door de aanzienlijke kennis van het bedrijf in het gebruiken van thermische energie en de veiligheid van accu’s. We kijken uit naar de Indy 500, het zal voor Marco zijn 250ste start in IndyCar zijn.”