Rinus VeeKay kwam er in de kwalificatie achter dat de snelheid van de koplopers toch een tikkeltje te hoog lag. Zodoende trainde de Nederlander zich naar de vijftiende startpositie. Tijdens de warm-up besloot het team nog een lichte wijziging aan te brengen in de afstelling van de auto voor de race. En in die race hoopte Rinus van Kalmthout zich verder naar voren te vechten en zijn voorlopig sterke seizoen door te trekken. In de race kon VeeKay het tempo in het middenveld eenvoudig volgen, maar door de strategische keuzes van de concurrentie bleek het haast onmogelijk mensen op de baan in te halen. Ook in de wedstrijd bleek de snelheid van de mannen vooraan te hoog te zijn.

“Dit was een moeilijke race”, stelt de 21-jarige IndyCar-coureur na afloop. “Het was zwaar, we hadden weinig tempo en ik heb geprobeerd aan schadebeperking te doen. Qua resultaat is me dat aardig gelukt, aangezien we vorig jaar niet aan de finish kwamen in Long Beach, en dit jaar wel. Ik heb mijn zevende plaats in het tussenklassement behouden, dat stemt me positief. Tactisch zat het vandaag niet mee, we hadden nooit vrij baan na een pitstop. Gelukkig hebben we het probleem waardoor we in de eerste twee races zo radicaal brandstof moesten besparen, inmiddels wel opgelost.”

Een klein touché met Helio Castroneves zorgde voor lichte schade aan de neus, waardoor frisse lucht zijn voeten bereikte. “Mijn voeten waren goed gekoeld”, vervolgt VeeKay lachend. “Volgens mij heb ik eigenhandig het koelingsprobleem van de IndyCars opgelost! Zonder gekheid: het was even schrikken, maar ik heb gelukkig geen hinder ondervonden van het kapotte neuspuntje. Tijdens de race heb ik mijn best gedaan om uit de problemen te blijven. We wisten van tevoren dat Long Beach een lastige race zou worden, dus het verzamelen van punten stond bovenaan de prioriteitenlijst.” De volgende halte op de kalender? Barber Motorsports Park. “Van het stratencircuit in Long Beach, gaan we naar het permanente circuit van Barber. Daar hebben we kortgeleden nog getest. Vorig jaar werd ik na een inhaalrace zesde. Barber ligt mij goed. Ik kan niet wachten om naar Alabama te gaan."

VeeKay staat met 67 punten op de zevende positie in de tussenstand. Hij ligt een puntje voor Marcus Ericsson en acht stuks achter voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean. Josef Newgarden won in Long Beach en heeft zodoende de leiding in het kampioenschap overgenomen van Scott McLaughlin.