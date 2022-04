De 106e editie van de Indianapolis 500 staat gepland voor 29 mei, maar de aanloop naar de iconische race gaat komende woensdag 20 april al van start. Alle 32 inschrijvingen die er tot dusver zijn, komen dan in actie voor de eerste open test op de Indianapolis Motor Speedway. De eerste testdag wordt afgetrapt met een twee uur durende sessie voor de coureurs met ervaring in de Indy 500, waarna de debutanten twee uur de kans krijgen om hun Rookie Orientation Program af te ronden. Dat is een programma waarin rookies stapsgewijs vertrouwd raken met de omstandigheden en de snelheden op Indianapolis. De testdag wordt daarna afgesloten met een sessie waarbij alle coureurs in actie mogen komen. Op donderdag 21 april vindt vervolgens nog een hele testdag plaats waaraan alle Indy 500-deelnemers kunnen deelnemen. Ook landgenoot Rinus van Kalmthout is daar vanzelfsprekend bij van de partij.

Tijdens de sessie voor debutanten gaat zevenvoudig NASCAR Cup-kampioen Jimmie Johnson proberen om zijn Rookie Orientation Program te voltooien, nadat hij daar afgelopen herfst al een begin mee maakte. De coureur van Chip Ganassi Racing krijgt tijdens die twee uur gezelschap van Andretti Autosport-coureurs Romain Grosjean en Devlin DeFrancesco, Christian Lundgaard van Rahal Letterman Lanigan, David Malukas van Dale Coyne Racing, Kyle Kirkwood van AJ Foyt Racing en Juncos Hollinger-debutant Callum Ilott.

Op de startlijst voor de Indy 500 van 2022 staan maar liefst acht coureurs die de race in het verleden een of meerdere malen hebben gewonnen en ook zij staan woensdag en donderdag aan het vertrek tijdens de test. Van het achttal is Helio Castroneves met vier zeges natuurlijk de meest succesvolle rijder, hij is eveneens gedeeld recordhouder en kan in 2022 geschiedenis schrijven met zijn vijfde overwinning. Voormalig Formule 1-coureurs Takuma Sato (Dale Coyne Racing) en Juan Pablo Montoya (Arrow McLaren SP) wonnen de prestigieuze race allebei twee keer, voor Ganassi-coureurs Scott Dixon en Tony Kanaan, Penske-man Will Power, Andretti-coureur Alexander Rossi en Meyer Shank-rijder Simon Pagenaud staat de teller op één overwinning.

Op de startlijst van de Indy 500 is met de aanwezigheid van 32 inschrijvingen nog een plekje vrij. Het is nog altijd de vraag wie deze laatste plek gaat innemen om toch aan de elf startrijen met drie auto’s te komen. Voordat de Indy 500 wordt verreden, racet de Indy 500 op 1 mei nog op Barber Motorsport Park en op 14 mei op de road course van Indianapolis. Op 17 mei staat dan de eerste officiële training voor de Indy 500 op het programma.