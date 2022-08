Met de top-zeven van het IndyCar-klassement op de zeven voorste posities op de startopstelling van de World Wide Technology Raceway beloofde het een interessante uitvoering van de Bommarito Automotive Group 500, zoals het evenement op de oval van Gateway te boek staat, te worden. Klassementsleider Will Power had vrijdag de pole-position veroverd. Het was de 67ste keer dat hij dit deed in de IndyCar, een evenaring van het record van Mario Andretti.

Indy 500-winnaar Marcus Ericsson mocht zich als tweede oplijnen voor de start, Josef Newgarden kwalificeerde zich als derde. Scott McLaughlin was de nummer vier op de grid, gevolgd door titelverdediger Alex Palou, Scott Dixon en Patricio O'Ward. Rinus van Kalmthout was in de kwalificatie blijven steken op P23 en kreeg in de race nauwelijks de kans om zich daarvan te herstellen. De 21-jarige Hoofddorper werd al in de openingsfase getroffen door een elektrisch probleem, dat na 52 van de in totaal 260 ronden zou leiden tot zijn uitvallen.

De mooiste fase van de wedstrijd moest toen - uiteraard - nog komen. Natuurlijk waren er in de eerste 217 ronden diverse positiewisselingen aan de kop geweest, maar het gevecht om de podiumplaatsen duurde tot en met de laatste ronde. Daarvoor werd het geduld van de toeschouwers - zeker dat van de Nederlandse televisiekijker, de race werd immers verreden in onze nacht van zaterdag op zondag - wel behoorlijk op de proef gesteld. Na 217 ronden arriveerde de regen op Gateway en zag de wedstrijdleiding zich genoodzaakt de rode vlag uit te hangen. De onderbreking duurde uiteindelijk twee uur en vijftien minuten.

Mede door voor een andere strategie te kiezen dan hun concurrenten lagen McLaughlin en Newgarden op dat moment respectievelijk eerste en tweede. O’Ward had de derde plek in handen, gevolgd door Power en de sterk rijdende David Malukas. Takuma Sato, Ericsson, Dixon, Graham Rahal en Palou completeerden de top-tien.

McLaughlin behield aanvankelijk zijn koppositie bij de herstart, maar even later zag hij Newgarden binnendoor passeren in bocht 3. Daarna gaf de Penske-coureur het niet meer uit handen en stelde hij zijn vijfde triomf van het jaar veilig. In zijn spiegels zag Newgarden Malukas naar een indrukwekkende tweede plek rijden en daarmee diens eerste IndyCar-podium scoren.

Malukas, die de race als twaalfde was gestart, begon de laatste ronde met 0,11 seconde achterstand op nummer twee McLaughlin. Laatstgenoemde verdedigde de binnenkant, maar Malukas koos de buitenkant en stuurde zijn Dale Coyne-wagen zodoende fraai langs de Penske om op 0,47 seconde van Newgarden P2 te pakken. McLaughlin eindigde iets meer dan één seconde na Malukas nog wel als derde.

O’Ward en Sato werden respectievelijk vierde en vijfde. Power voerde het veld in 128 van de 260 ronden aan, maar moest bij het vallen van de vlag genoegen nemen met P6. Daarmee finishte de Australiër nog wel voor titelconcurrenten Ericsson (zevende), Dixon (achtste) en Palou (negende). Rahal completeerde de top-tien.

In het klassement gaat Power nog steeds aan kop, maar Newgarden naderde hem tot drie punten: 482 om 479. Dixon en Ericsson staan respectievelijk derde en vierde, eveneens met een onderling verschil van drie punten: 468 om 465. Met nog twee wedstrijden te gaan maken ook Palou (439 punten), McLaughlin (428) en O’Ward (424) nog kans op de titel. Van Kalmthout bezet rang elf met 305 punten, 29 stuks minder dan nummer tien Colton Herta.

De volgende IndyCar-race is over twee weken (4 september) in Portland.

De uitslag van de IndyCar-race op Gateway: