Power pakt pole op Gateway en evenaart record van Andretti

De kwalificatie-uitslag voor de IndyCar-race op de World Wide Technology Raceway werd bepaald door per coureur de gemiddelde snelheid over een run van twee ronden te nemen. Will Power was de enige die in de openingsronde harder ging dan 182 mijl per uur - 182,366mph - en kwam in zijn tweede ronde zelfs tot 183,089mph. Dat maakte een gemiddelde van 182,727mph (294,07 kilometer per uur), wat hem zijn vierde pole-position van het seizoen opleverde én de 67ste in zijn IndyCar-loopbaan. Met die laatste statistiek staat de IndyCar-kampioen van 2014 nu op gelijke hoogte met recordhouder Mario Andretti.

Power is, met nog drie races te gaan, de leider in het IndyCar-klassement. Veel lucht krijgt de Penske-coureur niet door zijn pole-position, aangezien de top-zeven in de tussenstand ook de zeven voorste gridposities op Gateway bezet. Marcus Ericsson was goed voor P2 met een gemiddelde snelheid van 182,070mph over twee ronden. Josef Newgarden (181,634mph) en Scott McLaughlin (181,406mph) kwalificeerden zich als respectievelijk derde en vierde. Titelverdediger Alex Palou was vijfde, gevolgd door Scott Dixon en Patricio O'Ward.

In het klassement gaat Power aan kop met 450 punten, maar de verschillen bovenin zijn gering. Dixon (444) en Ericsson (438) volgen binnen twaalf punten van de koploper op respectievelijk P2 en P3. Newgarden staat vierde met 428 punten, voor Palou (417), McLaughlin (392) en O’Ward (391). Rinus van Kalmthout bezet plek elf met 300 punten en jaagt in de slotfase van het seizoen op een klassering bij de bovenste tien. In de kwalificatie op Gateway kwam de Nederlander echter niet verder dan P23.

De Bommarito Automotive Group 500, zoals de IndyCar-race op de World Wide Technology Raceway te boek staat, begint in de nacht van zaterdag op zondag om 00.15 uur Nederlandse tijd.

Castroneves verlengt bij Meyer Shank Racing

Helio Castroneves kwalificeerde zich als achttiende op Gateway, maar heeft toch reden tot lachen. De 47-jarige Braziliaan verlengde zijn contract bij Meyer Shank Racing (MSR) namelijk met één seizoen, tot eind 2023. Castroneves rijdt sinds 2021 voor MSR en won vorig jaar de Indy 500, waarmee hij het team diens eerste overwinning in de IndyCar bezorgde. Voor hemzelf was het zijn vierde triomf in de legendarische race, een evenaring van het record van AJ Foyt, Al Unser en Rick Mears.

Simon Pagenaud bestuurt in 2023, net als dit jaar, de andere wagen van Meyer Shank Racing.

De startopstelling voor de IndyCar-race op Gateway: