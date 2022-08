Rinus van Kalmthout had zich als 23ste gekwalificeerd voor de Bommarito Automotive Group 500, waarin hij al snel werd getroffen door problemen. Na tien ronden viel het dashboard in zijn Ed Carpenter Racing-wagen uit, waardoor hij belangrijke informatie miste. Daardoor kon Van Kalmthout bij zijn eerste pitstop bijvoorbeeld de snelheidsbegrenzer niet activeren. Kort na deze onderhoudsbeurt kwam VeeKay nogmaals binnen, zodat zijn monteurs de auto konden onderzoeken. Daarbij werden het stuur en de accu vervangen, maar dit mocht niet baten. Na 52 ronden moest Van Kalmthout de strijd staken.

“Na tien racerondjes ‘bevroor’ mijn stuurtje”, vertelt Van Kalmthout in zijn terugblik. “Ik kon niets zien of horen. Daarnaast begaf ook de weight jacker het, daarmee stellen we onze wagen af. Ik moest letterlijk op gevoel rijden en heb dat gedurende ruim veertig ronden gedaan. Tot overmaat van ramp had het elektronische malheur effect op de snelheidsbegrenzer en kwam ik te hard de pitstraat ingereden. Al met al een weekend om snel te vergeten. Ik weet dat we de race onder normale omstandigheden niet hadden gewonnen, maar ik had graag voor de posities geknokt. Elke plek is er eentje.”

Van Kalmthout toonde zich bij de start strijdlustig. “Bij de start vermoedde ik een run op mijn voorganger Jimmie Johnson te kunnen krijgen, iets dat mijn tegenstander Felix Rosenqvist op het andere gedeelte van de baan ook probeerde. Waar het bij hem werkte, omdat hij op het schone gedeelte reed, moest ik met wielspin uitwijken omdat ik tractie verloor. Ik toucheerde de muur, maar dat had geen effect op het rijgedrag van mijn auto”, aldus Van Kalmthout. Rosenqvist was als 26ste gestart, maar lag in de derde ronde na een wereldstart op P13.

Met 305 punten is Van Kalmthout de nummer elf van het IndyCar-kampioenschap. Hij mikt in de laatste twee races van het seizoen - Portland (4 september) en Laguna Seca (11 september, zijn verjaardag) - op een plek in de top-tien van het eindklassement. Daarvoor moet hij een achterstand van 29 punten goedmaken op nummer tien Colton Herta. “Vorig jaar hadden we het lastig in Portland en op Laguna Seca, maar we hebben gedurende het seizoen wel iets gevonden waardoor we een stuk beter voor de dag kunnen komen”, vertelt Van Kalmthout. “Onderaan de streep gaan we gewoon weer de volle honderd procent geven voor het beste resultaat.”