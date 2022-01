MSR Acura wint 24u Daytona, succes voor Racing Team NL en Van Berlo

In de openingsrace van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap kwam het allemaal aan op het laatste half uur van de race, nadat de wedstrijdleiding de baan voor de laatste keer had vrijgegeven na de zestiende neutralisatie van de race. In de strijd om de overallzege kwam het aan op een shoot-out tussen vier DPi-bolides en maakten zowel Acura als Cadillac nog met twee auto’s kans op de overwinning. Renger van der Zande was op dat moment al kansloos in de jacht op zijn derde Rolex: de #01 Cadillac DPi-V.R had in de nachtelijke uren meer dan 40 ronden achterstand opgelopen door een elektrisch probleem met de bedrading.

Bij de laatste herstart reed Helio Castroneves op kop met de #60 Acura, maar de achteruitkijkspiegels van de viervoudig Indy 500-winnaar waren gevuld met de blauw/zwarte Cadillac van Ricky Taylor. De Amerikaan hoopte het team van Wayne Taylor Racing een record brekende vierde opeenvolgende zege te bezorgen in de Rolex 24, maar in de slotfase van de race stond er simpelweg geen maat op Castroneves. De 46-jarige Braziliaan sloeg een klein gaatje naar zijn achtervolgers, om uiteindelijk na 24 uur racen als eerste over de eindstreep te rijden. Het was de tweede grote zege voor Castroneves en Meyer Shank Racing binnen een jaar tijd, nadat de combinatie vorig jaar ook al de Indianapolis 500 had gewonnen. Voor Castroneves was het bovendien zijn tweede opeenvolgende zege in Daytona aangezien hij vorig jaar ook al deel uitmaakte van het winnende team, maar toen nog in dienst reed van WTR.

De #60 Acura ARX-05 – die Castroneves deelde met Simon Pagenaud, Oliver Jarvis en Tom Blomqvist – had aan de finish 3.028 seconden voorsprong op de #10 Acura van Wayne Taylor Racing. Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi en Will Stevens bezorgden Acura daarmee wel de 1-2. De Cadillacs van JDC Miller Motorsports en Action Express Racing kwamen in dezelfde ronde als derde en vierde over de finish, nadat zij tijdens de laatste neutralisatie nog een keer de pits op moesten zoeken voor een paar liters brandstof. In de laatste 20 minuten bezorgde Loic Duval het team van van JDC Miller de laatste podiumplek door voorbij te gaan aan de Cadillac van Pipo Derani.

Racing Team Nederland tweede in LMP2

#29 Racing Team Nederland Oreca LMP2 07: Frits Van Eerd, Giedo van der Garde, Dylan Murry, Rinus Van Kalmthout, #81 DragonSpeed USA Oreca LMP2 07: Patricio O'Ward, Eric Lux, Colton Herta, Devlin Defrancesco Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

In de LMP2-klasse liep de strijd om de overwinning eveneens uit op een duel tussen vier bolides. Giedo van der Garde verdedigde in het laatste half uur de eer van Racing Team Nederland, maar had met de #29 Oreca wel een achterstand op de top-drie vanwege een miscommunicatie bij de laatste pitstop. De Amsterdammer knokte zich nog op naar de tweede plek, maar het gat naar de leidende Oreca van DragonSpeed bleek net iets te groot. Colton Herta passeerde met de #81 bolide als eerste de eindstreep en pakte daardoor samen met teamgenoten Pato O’Ward, Devlin DeFrancesco en Eric Lux de overwinning. Van der Garde moest op 7.089 seconden achterstand samen met teamgenoten Rinus van Kalmthout, Frits van Eerd en Dylan Murry genoegen nemen met de tweede plek. Het viertal van Racing Team Nederland kan echter tevreden terugblikken op de eerste race van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, waar het team dit jaar voor het eerst bij alle races aan de start zal verschijnen.

Het podium in de LMP2-klasse werd compleet gemaakt door Tower Motorsport. Tijmen van der Helm lag namens G-Drive Racing lang op podiumkoers, totdat de oranje/zwarte Oreca met startnummer 69 in de nachtelijke uren in de problemen kwam. Voor Van der Helm leidde het uiteindelijk tot een vroegtijdig einde van zijn Daytona-debuut.

Van Berlo wint LMP3-klasse

Naast het podium voor Racing Team Nederland was er ook in de LMP3-klasse Nederlands succes. Kay van Berlo pakte er samen met Felipe Fraga, Gar Robinson en Michael Cooper namelijk de winst voor het team van Riley Motorsports. De #74 Ligier JS P320 domineerde het tweede deel van de race. Na 24 uur racen kwam Fraga met anderhalve minuut voorsprong op de #33 Sean Creech Motorsport Ligier als eerste over de eindstreep. De derde plek in de LMP3-klasse ging naar de #54 Ligier van CORE Autosport, die in de slotfase nog een drive-through penalty aan zijn broek kreeg wegens het inhalen onder geel.

Pfaff Porsche wint episch duel in GTD Pro

#9 Pfaff Motorsports Porsche 911 GT3R: Matt Campbell, Mathieu Jaminet, Felipe Nasr Photo by: Art Fleischmann

Bij de GT’s werd de strijd om de overwinning in de vernieuwde GTD Pro-klasse pas in de allerlaatste ronde beslist. In de slotminuten van de 24-uursrace vochten Porsche-coureurs Mathieu Jaminet en Laurens Vanthoor namelijk een prachtig duel uit om de zege. Jaminet verdedigde de eer van Pfaff Motorsports en lag aanvankelijk aan de leiding, maar de Fransman werd in de slotfase op de hielen gezeten door de KCMG Porsche van Vanthoor. Met het nodige duw- en trekwerk vocht Vanthoor zich naar de leiding, maar Jaminet gaf zich niet gewonnen en knokte zich een ronde later ten koste van de Vlaming weer terug naar de eerste plek.

In de allerlaatste ronde ging het vervolgens mis in de Bus Stop, die voorafgaand aan de race werd omgedoopt tot Le Mans Chicane. Beide Porsche-rijders raakten elkaar, wat voor Vanthoor in tranen eindigde. De Belg probeerde zijn merkgenoot aan de buitenkant uit te remmen, maar kwam vervolgens in het gras terecht, waarna zijn Porsche half de baan af spinde. Jaminet kon zijn weg zonder al te veel tijdverlies vervolgen en pakte daarmee namens Pfaff Motorsport de zege. De Fransman deelde zijn auto met Matt Campbell en Felipe Nasr.

Door de spin van Vanthoor werd het in de GTD Pro-klasse geen Porsche 1-2, maar ging de tweede plek naar de #62 Ferrari van Risi Competizione, die bestuurd werd door Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon, Daniel Serra en James Calado. Vanthoor moest samen met teamgenoten Patrick Pilet, Dennis Olsen en Alexandre Imperatori genoegen nemen met de laagste plek op het podium. De wedstrijdleiding deed het incident in de slotronde af als een race-incident.

Nick Catsburg kwam in de GTD Pro-klasse als zesde aan de finish. De Nederlander, die de 24-uursrace vorig jaar nog wist te winnen, werd in de nachtelijke uren geplaagd door technische problemen. Vanwege een kapotte dynamo verloor de #3 Corvette te veel tijd, die Catsburg samen met teamgenoten niet meer goed kon maken.

In de reguliere GTD-klasse ging de winst eveneens naar een Porsche. Jan Heylen, Richard Lietz, Zach Robichon en Ryan Hardwick pakten er de winst namens Wright Motorsports. Op 12 seconden achterstand ging de tweede plek naar de Aston Martin van Magnus Racing. De Mercedes-AMG van Gilbert Korthoff Motorsports maakte het podium compleet.

Uitslag 60ste 24 uur van Daytona