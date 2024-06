Malukas vindt na ontslag bij McLaren weer onderdak in IndyCar

Na de Indy 500 werd Tom Blomqvist door Meyer Shank Racing op de reservebank gezet wegens povere resultaten. Voor de races in Detroit van afgelopen weekend en Road America van aankomend weekend wees het team Hélio Castroneves aan als de vervanger van de Brit met Zweedse roots, al werd de optie opengehouden om Blomqvist daarna weer in de bolide met startnummer 66 te zetten. Nu is echter duidelijk dat dit niet meer gaat gebeuren, want Meyer Shank Racing heeft voor de start van het raceweekend in Wisconsin aangekondigd dat het zitje naar David Malukas gaat. De 22-jarige Amerikaan stapt op Laguna Seca voor het eerst in en maakt vervolgens het seizoen ook af.

Zo heeft Malukas enkele weken na zijn noodgedwongen vertrek bij McLaren alweer onderdak gevonden in de IndyCar Series. De voormalige coureur van Dale Coyne Racing zou dit seizoen eigenlijk voor de Britse renstal rijden, maar in de aanloop naar de seizoensstart in St. Petersburg liep hij een polsblessure op bij een training op een mountainbike. Nadat hij daardoor enkele races aan de kant stond en zijn situatie niet echt leek te verbeteren, besloot McLaren om het contract te ontbinden. Daardoor is Malukas beschikbaar om Blomqvist te vervangen bij Meyer Shank Racing, waarvoor hij op 11 juni op de Milwaukee Mile voor het eerst test.

"Ik ben Jim Meyer, Mike Shank en de rest van Meyer Shank Racing extreem dankbaar voor de kans om het IndyCar-seizoen 2024 af te maken", zegt Malukas over zijn kans bij MSR. "Ondanks tegenslagen eerder dit jaar ben ik me enorm blijven richten op mijn herstel en heb ik alles gedaan om weer in optimale conditie te komen. Ik ben er klaar voor en kijk ernaar uit om weer in de auto te stappen. Ik wil het maximale uit deze kans halen en voor zowel het team als onze sponsoren sterke prestaties afleveren. Deze kans betekent enorm veel voor me en ik ben vastberaden om het vertrouwen van het team terug te betalen door alles te geven op de baan."

Met Malukas in de gelederen hoopt Meyer Shank Racing dat de bolide met startnummer 66 zich bij de beste 22 auto's in het kampioenschap voor auto's kan rijden. Lukt dat, dan maakt het team aanspraak op de bijdrage van ruim één miljoen dollar die de teams ontvangen als een auto bij de eerste 22 in die tussenstand staat. Momenteel staat de #66 van MSR op de 25ste positie in dit klassement.