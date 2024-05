Meyer Shank Racing grijpt in: Blomqvist moet twee races toekijken

Tweevoudig 24 uur van Daytona-winnaar Tom Blomqvist heeft het lastig in zijn eerste volledige seizoen in de IndyCar Series. Zijn prestaties vallen tot dusver tegen met als dieptepunt de Indy 500 van afgelopen weekend. Daarin crashte de Brit met Zweedse roots al in de openingsronde, doordat hij in bocht één onder de witte lijn kwam en uit balans raakte toen hij over de kerbstones reed. Het is voorlopig ook Blomqvists laatste wapenfeit in de bolide met startnummer 66, zo heeft Meyer Shank Racing bekendgemaakt. Hij moet de komende twee races in Detroit en op Road America toekijken, terwijl viervoudig Indy 500-winnaar Hélio Castroneves in zijn auto plaatsneemt.

"Dit besluit was met afstand het moeilijkste dat we moesten nemen", zegt mede-eigenaar Michael Shank over de beslissing om Blomqvist voor twee raceweekenden aan de kant te zetten. Het gaat om een tijdelijk besluit, want de coureur blijft gewoon onderdeel van Meyer Shank Racing. "Tom is nog altijd volledig onderdeel van de MSR-familie en blijft de rest van het seizoen ook onderdeel van het team. Dit was geen eenvoudig besluit en na veel gesprekken met Tom hebben we in de aanloop naar de komende double-header besloten dat Hélio rijdt in Detroit en op Road America."

Blomqvist stelt op zijn beurt dat hij de "moeilijkste dagen van zijn carrière" achter de rug heeft. "Iedereen die mij kent, weet hoe fijn ik het vind om onderdeel van de MSR-familie te zijn. Samen hebben we geweldige successen en overwinningen gevierd. Ik kijk ernaar uit om onderdeel te blijven van het team en bij te dragen aan de visie van MSR, terwijl we jagen op nieuwe, toekomstige successen", zegt de 30-jarige coureur, die in 2022 namens Meyer Shank Racing kampioen werd in de hoogste prototypeklasse van IMSA.

Mede door die goede prestaties in het IMSA-team kreeg Blomqvist vorig jaar tijdens drie raceweekenden de kans om de geblesseerde Simon Pagenaud te vervangen in de IndyCar-formatie van MSR. Ondanks een 24ste plaats in Portland als beste resultaat kreeg hij voor 2024 een volledig seizoen de kans bij het team, maar tot dusver verloopt het seizoen moeizaam. De vijftiende plaats in de seizoensopener in St. Petersburg is nog altijd het beste resultaat voor Blomqvist, die verder alleen op Barber Motorsports Park nog in de top-twintig eindigde.