Van der Zande hoopte de Amerikaanse autosportklassieker op de Daytona International Speedway dit jaar voor de derde maal te winnen. Met het team van Chip Ganassi Racing was de Amsterdammer uitstekend begonnen aan de race en had hij halverwege ook flink wat ronden aan de leiding gereden, maar midden in de nacht ging het mis.

In het dertiende uur van de Rolex 24 zat Sébastien Bourdais achter het stuur van de #01 Cadillac DPi-V.R toen hij de auto in leidende positie de pits instuurde. In plaats van een geplande pitstop verdween de zwart/wit gekleurde bolide echter met elektrische problemen in de garage van Ganassi. Het team vermoedde dat een kapotte dynamo de boosdoener was, maar de problemen bleken erger dan gedacht: het elektrisch malheur werd namelijk veroorzaakt door een probleem in de bedrading, dat pas na een uur sleutelen verholpen kon worden.

Door de technische problemen is de #01 Cadillac ver teruggezakt in de rangorde, waardoor Van der Zande, Bourdais en teamgenoten Scott Dixon en Alex Palou de overwinning op hun buik kunnen schrijven. Het viertal heeft al meer dan 40 ronden achterstand op de rood/zwart gekleurde zusterbolide met startnummer 02. Kort na het wegvallen van de #01 knokte Kevin Magnussen zich met de tweede Ganassi naar de leiding in de race.

Bleekemolen snel klaar, ook problemen voor Catsburg

Net als Van der Zande werden eerder in de race ook Jeroen Bleekemolen en Nick Catsburg al geplaagd door problemen. Voor Bleekemolen kwam de race al vroeg ten einde doordat zijn Porsche zwaar beschadigd was geraakt na een crash van zijn teamgenoot. Catsburg zit nog wel in de race, maar heeft net als Van der Zande ook flink wat terrein verloren door technische problemen. Vanwege een kapotte dynamo verdween de #3 Chevrolet Corvette C8.R enige tijd achter de pitmuur, waardoor deze terugzakte naar de onderste regionen van de top-tien in de GTD Pro-klasse. Catsburg, die vorig jaar nog de 24 uur van Daytona won in de GTLM-klasse, heeft met nog tien uur te gaan ruim tien ronden achterstand op de leiders.

Overige Nederlanders nog vol in de race voor de zege

In tegenstelling tot Van der Zande, Bleekemolen en Catsburg maken de overige Nederlanders wel nog volop kans op de prijzen. In de LMP2-klasse rijdt de #29 ORECA van Racing Team Nederland voorin mee en strijden Frits van Eerd, Giedo van der Garde, Rinus van Kamlthout en Dylan Murry om de overwinning. In die strijd krijgt het viertal onder andere concurrentie van Daytona-debutant Tijmen van der Helm, die namens het team van G-Drive eveneens voorin rijdt.

Bij de LMP3’s ligt Kay van Berlo met nog zo’n tien uur te gaan aan kop. De #74 Ligier van Riley Motorsports heeft een ronde voorsprong op zijn eerste achtervolgers.