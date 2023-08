Het IndyCar-avontuur van Helio Castroneves bij Meyer Shank Racing stopt na dit seizoen, althans als fulltime-coureur. De Braziliaan blijft verbonden aan het team als aandeelhouder en gaat ook de Indy500 met de renstal rijden. De 48-jarige coureur gaat daarmee proberen zijn vijfde overwinning te pakken in de prestigieuze race. Zijn vervanger wordt de Brit Tom Blomqvist, die eerder al de geblesseerde Simon Pagenaud in Toronto verving.

Voor Blomqvist is Meyer Shank geen onbekende renstal. De coureur heeft namens de renstal in 2021 het IMSA-kampioenschap gewonnen en ook won de Brit met MSR twee keer de 24 uur van Daytona. Zoals eerder gezegd reed Blomqvist al één keer in de IndyCar dit seizoen namens deze renstal. "Het was een leuke tijd de afgelopen twee jaar in het IMSA-kampioenschap, maar ik wil heel graag de stap naar de IndyCar maken. Ik ben leergierig en erg gemotiveerd", vertelt Blomqvist bij de bekendmaking. "Het IndyCar-kampioenschap is erg competitief en ik maak me geen illusies over hoe moeilijk deze klasse is. Ik ben erg gemotiveerd om het maximale uit deze auto te gaan halen." Voor de 29-jarige coureur is het even geleden dat hij in een single-seater gereden heeft. Blomqvist reed in 2021 voor het laatst in zo'n auto, destijds als Formule E-rijder. "Ik krijg nu weer de kans. Daar word ik erg enthousiast van. De tijd zal het leren, maar ik ben vol vertrouwen dat ik het ga redden [hier]."

Voor Castroneves gaat er veel veranderen, maar volgens de coureur alleen maar ten goede. "Dit is een grote dag", vertelt de Braziliaan. "Deze kans had ik nooit gehad zonder de mensen van dit team. We hebben nog veel werk te doen, maar dit is de volgende stap in mijn carrière. Laat ik duidelijk zijn, ik stop niet. Ik kan nog in andere raceklasses rijden en ik heb nog heel wat energie die ik kan gebruiken tijdens de Indy500!"