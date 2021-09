Race of Champions bevestigt deelname Bottas aan editie 2022

Jarenlang werd de Race of Champions verreden in allerlei verschillende stadions over de hele wereld. Dit jaar keert de wedstrijd terug naar zijn off-road-roots, want er wordt een parcours uitgezet op de bevroren Baltische Zee bij het Zweedse resort Pite Havsbad.

Inmiddels zijn de eerste deelnemers aan de Race of Champions bekend. Drievoudig winnaars Mattias Ekström en Sébastien Loeb zijn opnieuw van de partij, evenals negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen, drievoudig World Rallycross-kampioen Johan Kristoffersson, tweevoudig WRX-kampioen en eenmalig WRC-titelhouder Petter Solberg en viervoudig Amerikaans rallykampioen Travis Pastrana.

Daarnaast staan er ook twee debutanten op de startlijst. De eerste is rallytalent Oliver Solberg, de ander is negenvoudig Grand Prix-winnaar Valtteri Bottas. De huidige nummer drie in het wereldkampioenschap gaat op 5 februari eerst de eer van Team Finland verdedigen in de ROC Nations Cup. Het is momenteel nog onduidelijk met wie de 32-jarige coureur uit Nastola een team gaat vormen. Een dag later neemt hij ook deel aan de individuele krachtmeting van de Race of Champions.

“Ik kijk er enorm naar uit dat ik eindelijk deel kan nemen aan de Race of Champions, nadat ik het evenement jarenlang op televisie heb bekeken”, zei Bottas, die al enige ervaring heeft in het rijden in sneeuw en op ijs. “Ik heb enkele keren deelgenomen aan de Arctic Rally, dus hopelijk helpt die ervaring. We mikken erop om de sterke competitie te verslaan, in het bijzonder onze Noordse buren uit Zweden en Noorwegen.”

De Race of Champions is van plan om het eerste evenement in Zweden duurzaam te maken. Zo worden er fossielvrije biobrandstoffen gebruikt en wordt er ook gereden met elektrische auto’s, waaronder de FIA RX2e-rallycrossauto.