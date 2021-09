Pininfarina creëert nieuw ontwerp voor iconische trofee van Motorsport Network's Autosport Awards

Londen, 21 september 2021: Motorsport Network, het toonaangevende onafhankelijke bedrijf op het gebied van media, interactief entertainment en e-commerce in de wereld van de racerij en automotive, heeft de internationaal vermaarde designstudio Pininfarina de opdracht gegeven om de prestigieuze Autosport Awards-trofee van een nieuw design te voorzien. De trofee is een symbool dat al meer dan drie decennia bepalend is in de auto-industrie. Het uitgesproken Italiaanse auto-erfgoed zal nu te herkennen zijn in de nieuwe bokalen. De nieuwe trofee wordt gepresenteerd tijdens de 38e editie van de Autosports Awards, die op 19 december 2021 in het Grosvenor House in Londen plaatsvinden.

“We zijn vereerd om te mogen bijdragen aan het moderniseren van zo’n legendarisch motorsportsymbool”, aldus Silvio Angori, CEO van Pininfarina. “We zijn al meer dan negentig jaar actief in de auto-industrie. Ons ontwerpconcept voor de nieuwe bokaal doet recht aan de historie en traditie waar we zoveel passie voor hebben, en is tegelijkertijd futuristisch om ons eraan te herinneren dat we altijd vooruit moeten kijken. Het was een voorrecht om voor zo’n unieke gelegenheid samen te mogen werken met Motorsport Network. We hopen in de toekomst vaker met hun uitzonderlijke team te kunnen samenwerken.”

Paolo Trevisan, Vice President of Design bij Pininfarina America, en zijn team waren verantwoordelijk voor het nieuwe concept van de op de gevleugelde Samothraki geïnspireerde trofee van de Awards, en streefden ernaar om de tijdloze schoonheid van de gevleugelde silhouet van de trofee te perfectioneren. De verfijnde vorm weerspiegelt de technische en sportieve perfectie van de hedendaagse racerij. Met de golvende lijnen, die synoniem zijn geworden voor Pininfarina, heeft het team de vleugels van de engel geherpositioneerd om een krachtig moment van actie uit te stralen, vergelijkbaar met een roofvogel in de aanval. De nieuwe vormen stralen beweging en snelheid uit, twee karakteristieke kenmerken van de racerij. Het resultaat van deze samenwerking toont nogmaals de unieke kwaliteiten van Pininfarina aan: het vermogen om de beste elementen uit verschillende industrieën samen te voegen tot een iconisch ontwerp.

“Het was een genot en een eer om voor dit spannende project samen te werken met Pininfarina”, aldus James Allen, President Motorsport Network. “De moderne en innovatieve aanpak van het team van Pininfarina respecteert de historie van de Autosport Awards, terwijl het ontwerp tegelijkertijd een opfrisbeurt heeft gekregen die de zeer hoge technische en sportieve standaarden van de hedendaagse racerij weerspiegelt. Veel van de beste coureurs en teambazen van de afgelopen veertig jaar hebben op een zeker moment in hun loopbaan een Autosport Award ontvangen. De prestige van de trofee is door dit nieuwe design van Pininfarina alleen nog maar versterkt.”

Al bijna 38 jaar zetten de Autosport Awards de grootste talenten en meest aansprekende namen van de sport in het zonnetje, waaronder bijvoorbeeld Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Sir Stirling Moss, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Richard Petty, Sir Jackie Stewart, Dale Earnhardt en Bernie Ecclestone. Het jaarlijkse gala heeft een belangrijke plek veroverd op de internationale racekalender. De grootste namen uit de sport komen bijeen en vieren de successen van de winnaars en kampioenen van het voorbije seizoen. Meer informatie vind je via deze link: 2021 Autosport Awards.

