Wereldtop uit racerij en esports samen in Le Mans Virtual Series

De deelnemerslijst voor de nieuwe Le Mans Virtual Series - het wereldwijd topkampioenschap voor virtuele Endurance-races - is vandaag bekendgemaakt. Op de lijst staan een aantal van de grootste namen uit de racerij en de simwereld. De volledige lijst met alle teams die aan de start verschijnen vind je hier. Op dinsdag worden alle rijders onthuld, met ook daarbij zeer aansprekende namen.

Tijdens de seizoensfinale, de virtuele 24 uur van Le Mans op 15 en 16 januari, worden nog eens twintig extra auto’s verwacht. Ook hierbij zitten weer enkele aansprekende teams en rijders van over de gehele wereld.

De 38 deelnemende teams aan de Le Mans Virtual Series komen uit in de LMP2 (21 auto’s) of LMGTE (17 auto’s). Onder hen Le Mans-winnende merken als Alpine, Ferrari, Porsche en BMW, allen met meerdere wagens. Ook racewinnaars en kampioenen uit het WEC en de European Le Mans Series verschijnen aan de virtuele start, waaronder Rebellion Racing, JOTA, Panis Racing, Team Project 1 en Team WRT. Ook bekende namen als GR Racing, Proton Competition, D’Station Racing en ARC Bratislava nemen deel.

Deze teams uit de echte racerij worden aangevuld met een flink aantal topteams uit de simracewereld. Het Nederlandse Team Redline heeft voor beide categorieën een inschrijving staan. Ook de esports-teams van Romain Grosjean (R8G Esports) en Jenson Button (Rocket Simsport) nemen deel, evenals onder meer Red Bull Racing Esports, Floyd Bykolles-Burst, Yas Heat, Mahle Racing Team en Race Clutch Alpine. Williams Esports, de winnaar van de virtuele 24 uur van Le Mans 2020, keert terug om de titel te verdedigen. Al deze teams nemen deel met een Oreca 07 LMP2.

In de LMGTE, waar gekozen kan worden uit een Aston Martin Vantage GTE, BMW M8 GTE, Corvette C8.R, Ferrari 488 GTE en Porsche 911 RSR GTE, staan de officiële esports-teams van grote merken als Ferrari, Porsche en BMW aan de start. Ook zien we hier bekende namen als Red Bull Racing Esports, Tesla R8G Esports en GR Wolves Racing: een samenwerkingsverband tussen het WEC GTE-team en de Britse Premier League-voetbalclub Wolverhampton Wanderers FC.

In totaal staan teams uit twaalf verschillende landen uit Europa, het Midden-Oosten en Azië aan de start.

De Le Mans Virtual Series is een samenwerking tussen Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) - een toonaangevende ontwikkelaar van racegames, publisher en esports ecosysteem provider voor officiele raceklassen over de gehele wereld - en de Automobile Club de l’Ouest (ACO) - de organisator van de wereldberoemde 24 uur van Le Mans en promotor van het FIA World Endurance Championship. Het seizoen bestaat uit vijf evenementen, met de virtuele 24 uur van Le Mans als grote finale. Het evenement wordt live op televisie uitgezonden tijdens de Autosport International show 2022 in Birmingham.

De kalender bestaat uit een aantal van de meest fameuze circuits ter wereld: Monza, Spa, Nürburgring, Sebring en Le Mans.