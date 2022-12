De laatste testdag van de Formule E op het circuit van Valencia begon op dezelfde manier als die op dinsdag en woensdag. Maximilian Günther stond met zijn Maserati na twintig minuten bovenaan, ditmaal met een tijd van 1.26.647. Later haalde hij hier drie tienden vanaf. Sebastien Buemi veroorzaakte een rode vlag met een crash in bocht 4. Er moest een kraan aan te pas komen om de Envision-bolide uit de muur te halen. Het leek een remprobleem te zijn voor Buemi.

Toen de baan weer werd vrijgegeven gingen Jean-Eric Vergne en Edoardo Mortara voorbij aan Günther. Kort voor het einde van het eerste uur pakte Jake Hughes zelfs de snelste tijd van de hele testweek met ronde van 1.25.284. Halverwege de eerste sessie was er weer een code rood. De Andretti van Jake Dennis viel stil richting bocht 5. Het duurde twintig minuten om de wagen op te ruimen, waarna Vergne weer de snelste tijd neerzette toen het ligt weer op groen ging. De Fransman stond aan het einde van de ochtendsessie nog steeds bovenaan, en zag teamgenoot Stoffel Vandoorne Hughes tot op twee duizendste van een seconde naderen.

Nadat de tijden weer op nul sprongen aan het begin van de middagsessie, was het Sam Bird die zijn Jaguar meteen bovenaan zette. Hij was wel 1,5 seconde trager dan de tijd die Vergne in de ochtend reed. Niet veel later pakte Hughes de snelste tijd weer over. De eerste rijder die na de lunch de 1.25 indook, was Oliver Rowland, waarna René Rast en Hughes nog rapper gingen. Rowland liet het er niet bij zitten en noteerde een 1.25.317. Deze tijd bleef bijna een uur staan. Met nog 45 minuten te gaan gooide Stoffel Vandoorne de knuppel in het hoenderhok en ging hij naar de snelste tijd van de dag. Günther volgde en noteerde de snelste tijd van de week met een ronde van 1.25.127. Kort voor het einde was er nog een rode vlag door het stilvallen van Mitch Evans.

Daarmee komt er een einde aan de testweek in Valencia. Op zaterdag 14 januari begint het negende seizoen van de Formule E met de E-prix in Mexico.