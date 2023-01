De Formule E heeft aan het einde van het seizoen 2021-2022 afscheid genomen van de Gen2-auto, die vier jaar lang gebruikt is. Bij de start van de jaargang 2022-2023 in Mexico-Stad wordt voor het eerst geracet met de derde generatie FE-auto, die qua uiterlijk sterk is veranderd ten opzichte van de vorige bolide. Ook onderhuids is er het een en ander gewijzigd. Zo krijgen de coureurs de beschikking over meer vermogen en zijn er voorbereidingen getroffen om op termijn pitstops met snelladen te kunnen invoeren.

De E-Prix van Mexico-Stad belooft echter een flinke beproeving te worden. Hoewel de meeste teams een shakedown hebben verricht met de Gen3-auto, hebben de coureurs verder maar drie testdagen de tijd gehad om te wennen aan het nieuwe strijdwapen. Als problemen uitblijven, dan moet een goed resultaat niettemin mogelijk zijn, stelt Robin Frijns. “In de aanloop naar het seizoen hebben we niet veel tijd gehad om de auto te leren kennen, dus de seizoensstart in Mexico wordt voor ons team zeker een grote uitdaging”, zegt de enige overgebleven Nederlander in de elektrische raceklasse over de seizoensopening van de Formule E. “We moeten het stap voor stap benaderen, maar als we geen fouten maken en de auto goed functioneert, zijn we in de positie om waardevolle punten te kunnen scoren.”

Voor de tweevoudig racewinnaar in de Formule E zijn er meerdere dingen veranderd. Naast de introductie van een gloednieuwe auto is hij ook van team gewisseld voor wat zijn zevende seizoen in de klasse wordt. Na vier jaar in dienst van Envision Racing is de Limburger overgestapt naar ABT Cupra. ABT keert na één jaar afwezigheid terug in de Formule E, nadat het sinds het eerste seizoen 2014-2015 al deelnam met Audi. Frijns krijgt bij ABT Cupra gezelschap van de Zwitserse coureur Nico Müller. Het is niet de eerste keer dat zij samenwerken als teamgenoten; eerder deden ze dat tussen 2018 en 2020 al in dienst van ABT in de DTM.