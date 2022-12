Maximilian Guenther reed in bijna alle getimede sessies de snelste tijd, met een 1.25.499 als beste tijd. De Duits-Oostenrijkse coureur was daarmee sneller dan Stoffel Vandoorne. De woensdag in Valencia was anders dan anders. De dag bestond uit een training van een half uur, een kwalificatierun, een racesimulatie en een twee uur durende testsessie. De Maserati MSG-coureur zette zijn goede vorm van de dinsdag ook een dag later door. In de oefensessie klokte hij een 1.26.178 en verdrong daarmee Vandoorne van de eerste plek. Die sessie ging voorafgaand de kwalificatierun. Die werd overigens even stilgelegd nadat Rene Rast stilviel met zijn McLaren.

Een serie van losse kwalificatieduels volgde, al nam Jean-Eric Vergne het tegen niemand op. Guenther werd in de eerste sessie met 0.074 seconde verschil verslagen door Vandoorne, maar in de twee sessies die volgden was de Maserati MSG-coureur de snelste man. In de laatste run klokte hij een 1.25.492 en was daarmee sneller dan de Gen2-auto van vorig jaar.

McLaren trapte de racesimulatie vanaf de eerste twee startplekken af. Dat team bereikte als eerste de uitgang van de pits, waarna de rest van de opstelling werd bepaald door de volgorde waarin dat gebeurde achter McLaren. Rast lag voor Hughes in de eerste deel, waarin een safety car de helft van de race voor het veld uitging. Bij de herstart reed Hughes zijn teamgenoot voorbij en pakte de leiding. Guenther snoepte intussen de derde plek af van Vergne. De Maserati MSG-coureur toonde zich aardig comfortabel in de Gen3-auto en passeerde Rast voor P2. Daarna was het zaak om het gat naar Hughes te verkleinen. De Britse debutant behield zijn voorsprong en was 1,6 seconden eerder over de streep dan Guenther. Rast kwam 6,5 seconden tekort, maar bleef de rest van de top-tien voor. Andre Lotterer, Robin Frijns, Nick Cassidy en Dan Ticktum trokken zich terug uit de racesimulatie.

Na de racesimulatie volgde een twee uur durende testsessie, al gebeurde er in het eerste half uur niet veel. Een aantal heren, waaronder Frijns, reden een aantal ronden. Vandoorne toonde niet veel later zijn spierballen en klokte een 1.26.336. Sam Bird geraakte nog naast de baan, waarna de marshals de rode vlag zwaaiden. Norman Nato drukte daarna Vandoorne met slechts 0.002 seconde verschil naar P2. Guenther haalde een beste hap van diens tijd af met een 1.25.686. In een volgende poging verbeterde hij zijn tijd naar een 1.25.494. Vandoorne kwam uiteindelijk twee tienden tekort. Met nog minder dan vijf minuten op klok verbeterde Guenther opnieuw, dit keer naar 1.25.449. Vandoorne eindigde op P2 voor Nato en Vergne.