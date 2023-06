Günther wint in Jakarta, Cassidy verspeelt koppositie in WK

Net als voor de eerste E-Prix op zaterdag was Maximilian Günther eerder op de zondag in de finale van de kwalificatie een maatje te groot voor Jake Dennis. Het duo mocht derhalve opnieuw op de voorste startrij plaatsnemen, met verder Mitch Evans, Edoardo Mortara en Stoffel Vandoorne in de top-vijf. Winnaar op zaterdag Pascal Wehrlein stond op P6, klassementsleider Nick Cassidy vertrok net als zaterdag als tiende. Robin Frijns eindigde zaterdag vanaf P7 als negende, maar had een minder succesvolle zondag: hij startte als laatste.

Wel kreeg Frijns al voor het doven van de rode lichten twee plaatsen cadeau: Sergio Sette Camara kon niet van start gaan, terwijl later de auto van Sam Bird van de grid werd geduwd. Dat laatste leidde tot enkele minuten vertraging van de start. Nadat het veld alsnog was losgelaten, behield Günther de koppositie. Evans had vanaf P3 een betere start dan nummer twee Dennis, maar het lukte hem niet P2 over te nemen. Achter Günther, Dennis en Evans volgde Sacha Fenestraz op P4, na een uitstekende start te hebben gemaakt vanaf P7. Vandoorne lag vijfde na de eerste ronde, voor Mortara, Wehrlein en Jean-Eric Vergne.

Daarna waren er, ook vooraan, diverse positiewisselingen in het veld. Dat had vooral te maken met dat de coureurs op verschillende momenten voor de attack mode kozen. Maar waar Günther de winst zaterdag nog aan Wehrlein moest laten en achter Dennis genoegen moest nemen met P3, lukte het hem zondag wel zijn pole-position te verzilveren. De Maserati-coureur had in het tweede deel van de wedstrijd voortdurend meer dan twee seconden voorsprong op zijn naaste belager Dennis en zag zijn zege niet meer in gevaar komen.

Dennis finishte op zijn beurt onbedreigd als tweede, met meer dan vijftien seconden voorsprong op nummer drie Evans. Laatstgenoemde had in de slotronden een trein van auto’s achter zich aan, maar hield stand en pakte de laatste bokaal. Fenestraz werd vierde, voor Norman Nato, Wehrlein, Antonio Felix da Costa en Mortara. Vandoorne reed lange tijd in de top-vijf, maar viel uiteindelijk terug naar de negende plek. Sebastien Buemi completeerde de top-tien. Frijns reed vanaf de laatste startplek een keurige race en werd dertiende.

Cassidy verspeelde de leiding in het klassement. De Nieuw-Zeelander deed halverwege de race in bocht 16 een veel te enthousiaste inhaalpoging bij Da Costa voor P8. Hij kwam van ver, zat absoluut niet naast de Portugees, verremde zich en belandde in de muur. Cassidy kon zijn weg wel vervolgen, maar moest naar de pitstraat voor een nieuwe voorvleugel, reed nadien een anonieme race en besloot deze op P18. Daardoor is Wehrlein de nieuwe leider in het klassement. Hij heeft 134 punten. Dennis staat met één punt minder tweede, Cassidy is nu derde met 128 punten.

De uitslag van de tweede E-Prix van Jakarta: