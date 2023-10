Mahindra mag verloren tijd Formule E-test voor openingsrace inhalen

Mahindra is het enige Formule E-team dat is getroffen door de geëxplodeerde batterij en daaropvolgende brand in de garage van leverancier WAE. Naast de IT-infrastructuur en de engineering stations raakten ook de twee racebolides van het Indiase team beschadigd bij het incident. De bolide van voormalig Formule 1-coureur Nyck de Vries kon door water- en roetschade niet ingezet worden bij de hervatting van de test op donderdag, terwijl de auto ook niet van de partij is tijdens de tien uur durende testsessie op vrijdag.

Toch begint Mahindra niet per se met een achterstand aan het seizoen. Het team heeft namelijk goedkeuring gekregen om de verloren tijd met de tweede auto nog voor de start van het seizoen in te halen tijdens een privétest. "De overeenkomst is dat de tijd die we nu niet hebben met de tweede auto, gecompenseerd wordt in een privésessie", vertelde teambaas Frederic Bertrand tegen Motorsport.com. "Het punt is dat we het op zo'n manier moeten doen dat we de auto nog naar Mexico kunnen sturen. Het moet dus snel gebeuren, maar we hebben ook tijd nodig om de auto opnieuw op te bouwen."

Het was voor Mahindra belangrijk om in ieder geval nog één auto aan de start te krijgen bij de hervatting van de Formule E-test in Valencia. "Zelfs als we beide auto met de huidige afstelling hadden kunnen laten rijden, hadden we een nadeel gehad. Je doet het namelijk niet met het plan dat je in gedachten had en de tools die je nodig hebt", vervolgde Bertrand. "Toch wilden we in ieder geval nog één auto op de baan zetten en beide coureurs tijd geven in die auto, zodat ze ook onderdeel zijn van de test en zichzelf kunnen vergelijken met de anderen."

Donderdagmiddag werd de pre-season test van de Formule E na twee dagen hervat. De Vries moest langs de zijlijn toezien dat teamgenoot Edoardo Mortara in de enige overgebleven Mahindra-bolide stapte en tot de derde tijd van de dag kwam. Hij gaf 0.112 seconde toe op snelste man Mitch Evans, die Antonio Felix da Costa nipt voorbleef. Vrijdag wordt er naar verwachting tussen 8.30 uur en 18.30 uur getest in Valencia. Vermoedelijk krijgt De Vries dan wel een dagdeel in de auto, al is het nog niet bekend wanneer de Nederlander mag rijden.