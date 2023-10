Het was flink schrikken op de eerste dag van het nieuwe Formule E-seizoen. Rond het middaguur woedde er plotseling een felle brand in een van de pitboxen van het Circuit Ricardo Tormo in Valencia. De reddingstroepen waren snel ter plaatse en al het aanwezige personeel werd direct geëvacueerd. Gelukkig raakte niemand ernstig gewond.

De schade was aanzienlijk. Hoewel de vlammenzee beperkt bleef tot de garage van WAE, werd er schade aangericht aan de naastgelegen pitbox van Mahindra. Het bluswater en de enorme hitte van de vuurzee vernietigden de IT-systemen die aan die kant van de garage waren geplaatst. Beide wagens stonden eveneens in de vuurlinie. En dat was met name pech voor Nyck de Vries, die dit jaar na een mislukt avontuur bij AlphaTauri in de Formule 1 terugkeert in de elektrische klasse.

Foto: Motorsport Images Nyck de Vries, Mahindra Racing

“De kant van Edo was nog wel redelijk oké. Veel stof, wat dingen waren zwartgeblakerd, maar niets dramatisch”, blikt teambaas Frederic Bertrand exclusief in gesprek met Motorsport.com terug. “Voordat je kunt gaan schoonmaken, moet je afwachten of het wel veilig is. Aan de kant van Nyck had de hitte een rol gespeeld. De banden waren zo warm geworden dat ze waarschijnlijk een beetje smolten. Het bluswater ging overal heen, dus de auto was ondergelopen. En dan kwam daar de stof nog bovenop. Het zit overal. We moeten de auto volledig uit elkaar halen en alles weer schoonmaken. Je loopt anders het risico dat het er misschien goed uitziet, maar er na twintig kilometer mee ophoudt.”

Ook het onderzoek van de FIA en WAE naar de oorzaak van de brand kostte Mahindra waardevolle tijd. Het team moest wachten totdat het onderzoek volbracht was voordat de grote schoonmaak kon beginnen. Vervolgens moest het team ook nog verhuizen naar een nieuwe pitbox, terwijl gelijktijdig nieuwe laptops en beeldschermen gekocht moesten worden. Veel andere teams boden hulp aan. “Alle andere teams hebben ons geholpen. Zij wilden heel graag wat doen, dat was indrukwekkend om te zien”, zegt Bertrand. “Ze leverden ons IT-spullen, soms ook mankracht. Onze vorige collega die nu voor Andretti werkt is komen helpen omdat hij de systemen kent. Dat hielp enorm.”

Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

Ondanks de stress was het team ook nog in staat om de auto van Mortara te prepareren voor het vervolg van de test op donderdagmiddag. Hij eindigde de sessie als derde, op minder dan een tiende van de snelste man. Iets wat twee dagen eerder onmogelijk leek. De Vries mag de vrijdag voor zijn rekening nemen in de auto van Mortara. Daarnaast wordt het team gecompenseerd voor de verloren track time tijdens een privétest.

Volgens de teambaas loopt de formatie ook met die test achter de feiten aan. Hij weigert echter voor te stellen om de rest van de test te schrappen voor alle teams, om zo een eerlijk speelveld te behouden: “Ik wil niet degene zijn die dat laat gebeuren omdat het voor ons oneerlijk is. Iedereen heeft ons geholpen, ik wil de boel niet verpesten of moeilijkheden creëren, zolang iedereen akkoord is dat wij gecompenseerd worden. Het wordt nooit zo goed en efficiënt, het levert ons nooit dezelfde informatie op. Maar goed, het hoort bij het spelletje.”