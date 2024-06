Liberty Global had al een minderheidsaandeel in de Formule E, maar neemt nu ook de aandelen van Warner Bros in de elektrische klasse over. Deze overname moet eind 2024 afgerond zijn. Hiermee komt 65 procent van alle aandelen in handen van het bedrijf dat ook al de Formule 1 en MotoGP in handen heeft. Daarmee heeft Liberty een meerderheidsaandeel in de koningsklassen van de autosport, motorsport en de elektrische autosport te pakken.

Voor Formule E CEO Jeff Dodds is de aankondiging een reden voor een feestje: "Ten eerste wil ik Warner Bros bedanken voor hun steun en het begeleiden van de Formule E in de afgelopen negen jaren. Liberty Global heeft een uitstekend track record van het bouwen en laten groeien van bedrijven. Hun investeringen komen op het juiste moment, want we zijn plannen aan het maken om de komende tijd exponentieel te groeien."

Liberty had dus een minderheidsaandeel en in die rol kende Dodds het bedrijf al. Mede daardoor heeft hij het volste vertrouwen in een goede samenwerking. "Ik heb de afgelopen tien jaar persoonlijk met het team van Liberty gewerkt. Ik ben erg blij dat ik nu nog meer van hun expertise en mogelijkheden kan profiteren", vervolgt de voormalig Tele2-topman. "Dit laat zien hoe groot het potentieel van onze sport is."

Liberty Global denkt dat met de Formule E nog heel wat terrein te winnen valt. "We zijn er enthousiast over dat we het meerderheidsaandeel in Formule E krijgen, nadat we hier tien jaar geleden voor het eerst in geïnvesteerd hebben", vertelt CEO Mike Fries. "Deze klasse heeft een gigantisch groeipotentieel, plus het heeft de meest geavanceerde duurzaamheidsstandaarden in de sport."

Volgens Fries is dit voor het bedrijf Liberty Global ook een mooie kans: "Het past binnen ons portfolio en onze langetermijnstrategie om te investeren in hoogst aantrekkelijke bedrijven."