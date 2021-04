FIA na bizarre ontknoping E-Prix: "Hopen dat dit een les is"

Mercedes-coureur Nyck de Vries had wel goed op zijn batterijen gelet en kon in de laatste ronde optimaal profiteren van het stilvallen van de leidende Antonio Felix da Costa voor hem. De Vries won uiteindelijk de race, voor Nico Müller en Stoffel Vandoorne die vanaf de laatste twee startrijen waren begonnen. Uiteindelijk kwamen slechts zes auto’s min of meer rijdend over de finish.

FIA-directeur Frederic Bertrand sprak na afloop uitgebreid met de pers over de tumultueus verlopen race. Hij vond niet dat de gebeurtenissen het beeld van de Formule E al te ernstig hebben geschaad. “Er zijn twee dingen. Ten eerste is er het een feit dat dit niet het beeld is dat we normaal gesproken aan het einde van een race zien. Dit zou net zo goed kunnen gebeuren in een race met brandstof of wat dan ook. Je geeft [de coureurs] een bepaalde hoeveelheid mee en die gaan daarmee racen en als je dan verder gaat dan zit je in de problemen.”

Toch was ook Betrand niet blij met de gang van zaken. “Ten tweede is dit duidelijk niet de manier waarop wij het willen. We denken niet dat dit het soort einde van de race is dat we elk weekend zouden willen zien. Eén keer was meer dan genoeg en ik hoop dat iedereen ervan geleerd heeft en dat het nooit meer zal gebeuren.” De Fransman maakte zich zorgen over de perceptie bij de kijkers. “Zijn we bang voor de impact? Aan de ene kant wel, ja. Je zult altijd mensen hebben die zeggen dat het een frustrerend einde van de race is. Maar wat duidelijk is, is dat we hopen dat dit een les zal zijn voor iedereen, zodat we niet meer met dit soort problemen te maken krijgen.”

Wat het einde van de race in Valencia wel heeft aangetoond, is hoe moeilijk het is om in de Formule E te winnen, concludeerde Bertrand. “De mensen begrijpen welke uitdagingen dit kampioenschap met zich meebrengt. Het is niet alleen maar rijden; het is niet alleen je race managen zoals normaal, maar het is ook het goed in de gaten houden van zoiets als het energiemanagement. Laten we het er op houden dat het een uitdaging is voor het kampioenschap.”