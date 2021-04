Dennis pakt in Valencia eerste Formule E-overwinning

De Nederlanders Nyck de Vries en Robin Frijns kwamen er zondag – na hun prima optreden van zaterdag – niet aan te pas in Valencia. Mercedes-coureur De Vries eindigde op P16, terwijl Envision Virgin-piloot Frijns zich tevreden moest stellen met een 19de plaats.

Dennis had het nadeel dat hij zijn pole pakte op een permanent circuit, waar het makkelijker inhalen is dan op een smal stratencircuit. De 25-jarige coureur controleerde echter als een ervaren rot de race van start tot finish en had op de meet een voorsprong van 1,4 seconden op de nummer twee Andre Lotterer (Porsche) en Alex Lynn (Mahindra).

De enige uitvalbeurt in deze tweede race van het weekend was voor Mercedes-coureur Stoffel Vandoorne. De Belg werd in duel met Nissan-coureur Sebastien Buemi in de bandenmuur gedrukt en moest vervolgens de strijd staken.

Klassement

In het klassement gaat De Vries ook na vandaag aan de leiding. De Nederlander heeft 57 punten, 9 punten meer dan teamgenoot Vandoorne. Derde en vierde zijn Sam Bird en Frijns, beiden met 43 punten.

Uitslag E-Prix Valencia II