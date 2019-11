Riyad ePrix: Bird wint eerste race voor Lotterer en Vandoorne

Polesitter Alexander Sims beschermde in de BMW zijn leiding bij de eerste bocht voor Mercedes-duo Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries. Op een stoffige baan werd er achter hen voor elke morzel grond gevochten, maar incidenten in de eerste ronde bleven verrassend genoeg uit.

Edoardo Mortara leek het tempo van de top-drie niet helemaal aan te kunnen en vormde een karavaan met een ongeduldige Sam Bird, Jérôme D’Ambrosio, André Lotterer en Oliver Rowland. Bird probeerde meteen langs de buitenkant de Zwitser van Venturi te passeren, maar ging door het stof.

Robin Frijns kwalificeerde zich pas als veertiende in de eerste groep, die als eerste aan de bak moest op een baan die steeds sneller werd. Frijns reed dan maar met het mes tussen de tanden naar voren en was na twee ronden al twee posities opgeschoven.

Een goed resultaat bleek voor oud-kampioen Sébastien Buemi alvast een fata morgana. Hij stond na drie ronden al aan de kant met een tegenstribbelende Nissan e.dams.

Vooraan begon Mortara het goede tempo te vinden en reed hij het gaatje met nummer drie De Vries weer dicht. Hij ondernam zelfs een poging om de man uit Sneek in te halen, maar kon die actie niet afronden. De Vries en collega Vandoorne konden het tempo van leider Sims makkelijk volgen, maar de Brit inhalen was nog een ander verhaal.

De Formule E houdt nog steeds vast aan de Attack Mode, waarbij rijders op bepaalde momenten door een bepaalde strook kunnen rijden om voor een beperkte tijd extra vermogen te krijgen. Een bijkomende moeilijkheid in Riyad was dat die zone ver van de ideale rijlijn lag en rijders dus veel stof moesten happen. Daardoor was de Attack Mode in de eerste minuut eerder een nadeel met vuile banden.

Na een rondje de banden schoonmaken slaagde Bird er daarna met die Attack Mode wel in op de vierde plaats af te snoepen van Mortara. Daarna was het de beurt aan Mercedes-mannen Vandoorne en De Vries, de gelijktijdig de boost kwamen ophalen. Vandoorne verloor twee seconden en De Vries drie tellen, zodat Sims een oase aan ruimte aangeboden kreeg om een ronde later ook de aanvalsmodus te gebruiken. De eerste ronde aanvallen leverde dus geen verschuivingen op in de top-drie.

De positieve noot voor de Mercedessen was dat ze in het spoor van Sims iets minder energie consumeerden, wat in de slotfase nog van goudwaarde kon zijn. Met behulp van de Fanboost, een klein duwtje in de rug voor de vijf populairste rijders, reden Vandoorne en De Vries het gaatje met de leider weer dicht. Ook Bird zat in de kopgroep.

Frijns vocht intussen voor elke zandkorrel en rukte op naar de negende plaats na Lotterer, D’Ambrosio en Rowland. Regerend kampioen Jean-Eric Vergne had het moeilijk om op te schuiven vanaf de twaalfde startplek en bleef op de elfde plek hangen. In de tweede wedstrijdhelft moest hij opgeven nadat hij met zijn DS Techeetah de muur aantikte.

Bird was de eerste van de koplopers om de tweede en laatste aanvalsmodus te gebruiken. Bij de tweede poging was het wel raak. Hij ging op het rechte stuk eenvoudig voorbij de Formule 2-kampioen. Bird probeerde de volgende ronde ook Vandoorne te pakken. De Belg remde zo laat om zich te weren dat hij min of meer per ongeluk ook Sims inhaalde voor de leiding. Sims zakte naar P4 bij het nemen van de tweede aanvalsmodus, terwijl De Vries naar de zevende plek werd verweren.

Vandoorne moest zijn tweede aanvalsmodus nog oppikken, wat een goede mogelijkheid bood voor Bird om de leiding over te nemen. Ook Lotterer kwam aansluiten achter de Brit. Met tien minuten op de klok koos Bird alweer de rechte lijn uit om Vandoorne in te halen. De Rumbekenaar kon daarbij nipt Lotterer afhouden tot hij zelf de Attack Mode inging en de tweede plaats inleverde.

Onmiddellijk daarna kwam de safety car buiten voor een stevige smak van Daniel Abt in de Audi. Zo kan Vandoorne meteen aansluiten bij Bird en Lotterer, maar kreeg hij geen kans om zijn extra vermogen ook te benutten.

De safety car kwam weer binnen met anderhalve minuut plus een ronde op de teller. Bird bewees ook in schone lucht de snelste man van de race te zijn en bouwde vlug een veilig kloofje uit op Lotterer, Vandoorne en Rowland. Bird kwam met een dikke seconde over de streep als winnaar. Lotterer was tweede voor Vandoorne, waarbij zij respectievelijk Porsche en Mercedes een podium schonken bij het debuut van de Duitse constructeurs.

Rowland was vierde voor Nissan e.dams. De Vries werkte zich hardhandig voorbij aan Sims, waarvan Frijns kon profiteren om beide rijders in te halen en de vijfde plaats in te nemen. Zo beet De Vries als zesde in het Arabische zand, al mag hij meer dan tevreden zijn met zijn debuut in de elektrische klasse, die een volledig aparte discipline is. Mortara, Sims, D'Ambrosio en Mitch Evans maakten de top-tien vol.

Zaterdag volgt de tweede race van het kampioenschap door het Unesco werelderfgoed van Ad-Diriyah.