Vandoorne en De Vries na debuut Mercedes: “Geweldig resultaat”

Vandoorne en De Vries kwalificeerden zich op het stratencircuit van Ad-Diriyah op de tweede en derde plaats en reden ook het eerste deel van de race in die posities, in de achtervolging op leider Alexander Sims. Vandoorne pakt even de leiding over van de Brit, maar had geen verhaal tegen een ontketende Sam Bird. Door een ongelukkige timing van de safety car belandde hij ook achter de Porsche van André Lotterer.

Vandoorne behaalde zijn tweede podium in de Formule E na een eerste top-drie met HWA Racelab, het team dat de weg voorbereidde voor Mercedes. De Belg was dan ook erg tevreden dat het Mercedes-team met een positief resultaat kon beginnen. “Een eerste race en een eerste podium, dat is een ongelooflijk resultaat voor het hele team”, stelde een tevreden Vandoorne achteraf. “We hebben het heel druk gehad in de voorbereiding op dit seizoen, dus het is fantastisch om meteen te kunnen starten met een podiumplaats.

"Ik heb al een jaar Formule E achter de rug en kon dus mijn bijdrage leveren. Ik ben heel trots op iedereen die erbij betrokken is. Het was niet de perfecte race en we kunnen nog veel verbeteren, maar dit is een beter resultaat dan we bij ons debuut hadden verwacht."

De Vries: Jammer van gemiste Attack Mode

Nyck de Vries probeerde Vandoorne te volgen richting een podiumplek, maar verloor bij een duel met André Lotterer een positie aan de Duitser en aan Robin Frijns en kwam als zesde over de streep. Toch kan ook de Fries terugblikken op een geslaagd debuut, waarbij hij zich meteen comfortabel genoeg voelde in de wagen om ervaren tegenstanders te proberen verschalken. “Het was een geweldige eerste racedag”, zei de nieuwe Formule 2-kampioen. “Ik denk dat we tevreden kunnen zijn met dit resultaat. We hadden een klein voordeel in de kwalificatie omdat we in de latere kwalificatiegroepen zaten, maar ik ben heel blij voor het team dat we ons avontuur zo kunnen beginnen.

"Ik ben natuurlijk een beetje ontgoocheld dat ik niet meteen na Stoffel over de finish kon komen. Dat was mogelijk geweest zonder het contact met Lotterer en een gemiste Attack Mode, waarbij ik 1,8 seconde verloor en het opnieuw moest proberen. Al bij al kunnen we wel tevreden zijn. We zullen hard blijven werken, want dit was nog maar het begin."