Felix da Costa heer en meester in tweede kwalificatie Berlijn

Een dag na de eerste grand slam van Felix da Costa kwamen de Formule E-coureurs weer in actie. Felix da Costa was woensdag de snelste in de groepsfase van de kwalificatie, pakte uiteindelijk de pole-position, won de race en reed ook nog eens de snelste ronde. Hij bouwde zodoende een aardige voorsprong op in het klassement, maar er staat de komende dagen nog veel op het spel op Tempelhof.

Groepsfase

Beide Nederlandse coureurs kwamen donderdagmiddag door de groepsfase en plaatsten zich voor de Superpole. In de tweede groep reed Nyck de Vries een tijd die anderhalve tiende langzamer was dan Sebastien Buemi, de snelste man in de groepsfase. Even daarna kwam ook Robin Frijns in actie. De Limburger viel woensdag nog uit na een miserabele dag, maar herstelde zich in het eerste deel van de kwalificatie. Hij klokte de vierde tijd en was een fractie sneller dan De Vries. Hij plaatste zich zodoende als vierde voor de superpole.

Antonio Felix da Costa stond er ook weer bij, maar deze keer pakte hij het punt voor het aanvoeren van de groepsfase niet. Hij moest Buemi voor zich dulden. Alex Lynn plaatste zich verrassend voor de superpole, hij klokte de derde tijd. Na Frijns en De Vries eindigde Lucas di Grassi met hakken over de sloot op de zesde plaats. Oliver Rowland bleef net buiten de superpole steken en start donderdagavond als zevende.

Ook Jean-Eric Vergne, Sam Bird en André Lotterer haalden het niet. De laatste twee stonden woensdag op het podium, maar zij kwamen er in de kwalificatie niet aan te pas. Mercedes FE-coureur Stoffel Vandoorne kwam niet verder dan de dertiende tijd in de groepsfase en start donderdagavond vanaf diezelfde plek.

Superpole

Zes coureurs, waaronder twee landgenoten, kwamen vervolgens in actie tijdens de superpole waarin elke coureur een vliegende ronde mocht rijden. Nyck de Vries kwam als tweede in actie en was direct sneller dan Di Grassi. De Sneker noteerde een 1.06.921 en dat was op dat moment genoeg voor de voorlopige pole-position. De snelste coureurs moesten echter nog komen met Frijns als eerste gegadigde.

De man uit Maastricht verloor in de derde sector een fractie ten opzichte van De Vries en kwam uiteindelijk een halve tiende tekort voor de voorlopige pole-position. Alex Lynn was sneller dan de beide Nederlanders, waarna klassementsleider Felix da Costa in actie moest komen. De Techeetah-rijder overtuigde opnieuw en noteerde een 1.06.442, genoeg voor bijna een halve seconde voorsprong. Buemi mocht vervolgens nog een aanval doen op de pole van Da Costa, maar hij beet zich stuk op de tijd. Buemi bleef steken op iets meer dan vier tienden, maar stelde wel de tweede plaats veilig.

Donderdagavond begint de Formule E-race om 19.00 uur. De Vries start dan als vierde, Frijns vertrekt vanaf de vijfde startplek.

Uitslag Formule E E-Prix van Berlijn II - Kwalificatie