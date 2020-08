Formule E-oprichter Agag besmet met coronavirus

Eerder kwam al naar buiten dat Dilbagh Gill, de teambaas en CEO van Mahindra Racing, positief had getest op het coronavirus. Nu is duidelijk geworden dat Agag de tweede is die besmet is. Het kampioenschap liet maandag weten dat er 1.421 mensen een test afgelegd hebben voordat ze toegang kregen tot het terrein op Tempelhof, twee daarvan waren positief. Woensdagavond onthulde Agag via Instagram dat hij het virus opgelopen had.

Hij plaatste een foto van Antonio Felix da Costa, de winnaar van de eerste race in Berlijn, en schreef erbij: “Gefeliciteerd met een geweldige overwinning tijdens de eerste race in Berlijn. Ik vind het heel spijtig dat ik voor het eerst een Formule E-race heb moeten missen, ik heb de race vanuit m’n kamer moeten bekijken. Ik heb bij aankomst positief getest op COVID-19 en volg alle ingestelde protocols die we hebben om de veiligheid te garanderen. Ik mis iedereen in de paddock.”

Alle personen die tijdens de zes races in de Duitse hoofdstad aanwezig zijn, hebben voorafgaand een negatieve test moeten overleggen om toegang tot het terrein te krijgen. Deze mensen zullen iedere vijf tot zeven dagen opnieuw getest worden. Voor aanvang van de races heeft iedereen 36 uur verplicht in quarantaine door moeten brengen. Gill liet weten dat hij “tien tot veertien dagen” in isolatie moet verblijven, afhankelijk van de uitkomst van de tweede test. Als Agag hetzelfde protocol moet volgen, zal hij de resterende vijf races van het huidige Formule E-seizoen moeten missen.

Donderdag wordt er opnieuw gereden op het Tempelhof vliegveld in Berlijn.

Met medewerking van Matt Kew