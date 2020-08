Dominante Felix da Costa wint eerste Formule E-race Berlijn

Het coronavirus zorgde begin dit jaar voor een abrupte onderbreking van het Formule E-kampioenschap, dat nog een aantal races op de planning had staan. Races in Azië verdwenen al snel van de kalender en ook de geplande afspraken elders in de wereld konden niet doorgaan vanwege COVID-19. Uiteindelijk vatte het management van de volledig elektrische klasse het plan op om een spectaculaire seizoensfinale te houden in Berlijn. Op drie verschillende layouts van het tijdelijke Tempelhof circuit worden de komende dagen zes races gehouden en woensdagavond stond de eerste op de planning.

Klassementsleider Felix da Costa mocht als polesitter beginnen aan de race en hij bouwde in de openingsfase een aardige voorsprong op. De Portugees had een aardig gat voordat de safety car voor de eerste keer in actie moest komen. Robin Frijns zat wederom in het verdomhoekje. De Virgin Racing-rijder verloor na de start van de race een plekje en lag op de twaalfde plaats. Hij kwam terecht in een duel met BMW-coureur Maximilian Günther. De Maastrichtenaar kreeg een zetje mee toen hij de aanval inzette en kwam daardoor hard in aanraking met de muur. Frijns probeerde zijn weg nog een ronde te vervolgen, maar de wagen had te veel schade om door te rijden. Frijns viel op een gegeven moment stil en de safety car moest eraan te pas komen om de paarse auto te bergen.

Na de herstart deed het Techeetah-duo Felix da Costa en Jean-Eric Vergne weer een poging om weg te rijden, maar deze keer kon André Lotterer mee. Daarachter maakte Nyck de Vries slim gebruik van de attack mode, waarbij coureurs gedurende twee minuten meer vermogen krijgen. De Vries wist een plekje te winnen ten opzichte van Lotterer nadat hij kort na de herstart ook al een succesvolle inhaalactie plaatste op voormalig kampioen Sebastien Buemi, die een ronde eerder de ‘ingang’ van de attack mode miste en daardoor achter De Vries terechtkwam. In de twee minuten dat De Vries beschikking had over het extra vermogen bouwde hij een knappe marge op ten opzichte van achtervolger Sam Bird, maar de man uit Sneek kon geen aansluiting krijgen bij de koplopers van DS Techeetah.

Lotterer had intussen zijn achterstand ten opzichte van De Vries weer gedicht en deed op het rechte stuk een inhaalpoging. De Vries verdedigde met hand en tand, maar liet zichzelf in de fout duwen door de voormalig Le Mans-winnaar. Lotterer pakte P3 en ook Bird kon De Vries niet veel later passeren. Met nog twaalf minuten te gaan kwam voormalig F1-rijder Felipe Massa hard in aanraking met de bandenstapels bij de tweede bocht. Hij kon zijn wagen niet op eigen kracht verplaatsen en zo moest er een volledige neutralisatie aan te pas komen om de wagen van de Braziliaan naar een veilige positie te brengen.

Een paar minuten later werd de wedstrijd weer hervat en kon Felix da Costa zonder veel moeite weer wegrijden. Dat kwam niet alleen door zijn dominante tempo, teamgenoot Jean-Eric Vergne verloor bijzonder veel tempo. Als gevolg daarvan kwam Bird al langszij, hij nam de tweede plaats over. Daarna zat ook Vergne’s voormalig teamgenoot Lotterer in de wachtkamer om toe te slaan. Dat deed hij bij het ingaan van bocht 1. Daarna was het aan De Vries om de aanval in te zetten bij de regerend kampioen. Met een gewaagde actie volgde de Mercedes FE-coureur het voorbeeld van Lotterer en passeerde Vergne ook.

Het gevecht voor de tweede plaats ging echter door met Lotterer en Bird, de laatste had nog een attack mode tegoed. Die gebruikte hij optimaal en pakte de tweede plaats, maar de chaos vond verder naar achteren plaats. Vergne zag namelijk steeds meer coureurs langszij komen. Na De Vries kwam ook Stoffel Vandoorne langszij, de Vlaming reed een bijzonder sterke race nadat hij als vijftiende moest beginnen. Ook Jerôme D’Ambrosio vocht zich een weg langs de geslagen Vergne, die steeds meer averij opliep. Het ging van kwaad tot erger, in de laatste ronde werd hij hardhandig opzij gezet door Di Grassi, hij verloor daardoor nog meer plekken en parkeerde zijn wagen in de pits.

Aan de andere kant van de Techeetah-pitbox was het feest vanwege de overwinning van Felix da Costa. Lotterer profiteerde in de slotfase nog van de lege batterij bij Bird en pakte de tweede plaats, Bird wist met een lege batterij toch nog als derde aan de finish te komen. De Vries kwam na 36 slopende ronden als vierde aan de finish, zijn beste Formule E-resultaat tot nu toe. D’Ambrosio maakte de top-vijf compleet voor Vandoorne en Buemi. Günther vocht zich naar de achtste plaats voor Di Grassi en Sims.

Donderdag wordt er opnieuw gereden op Tempelhof, klassementsleider Felix da Costa heeft 41 punten voorsprong met nog vijf races te gaan.

Uitslag Formule E E-Prix van Berlijn - Race