Felix da Costa op pole voor eerste race Berlijn, De Vries vijfde

De ogen van de racewereld zijn deze week gericht op het Tempelhof vliegveld in Berlijn, waar de Formule E maar liefst zes races in negen dagen af gaat werken. Woensdag staat de eerste afspraak op de planning en aan het begin van de middag kwamen de 24 rijders al in actie voor de eerste kwalificatie. Zoals gewoonlijk kwam het startveld verdeeld in vier groepen, op basis van de stand in het kampioenschap, in actie tijdens het eerste deel van de kwalificatie.

Groepskwalificatie

Klassementsleider Antonio Felix da Costa was de snelste nadat alle groepen in actie waren gekomen. Hij was anderhalve tiende sneller dan de eerstvolgende rijder, Sebastien Buemi. Jean-Eric Vergne klokte de derde tijd. In de derde groep kwam Nyck de Vries in actie, hij was de snelste van de groep. Het was goed voor de vierde plaats in de algemene ranglijst, hij plaatste zich daarmee voor de superpole. Ook André Lotterer en Jerôme D’Ambrosio wisten een plek voor superpole te bemachtigen.

Robin Frijns kwam tot de elfde tijd, hij klokte in de derde groep een 1.07.581. Stoffel Vandoorne eindigde op de zestiende plaats, hij kwam niet verder dan een 1.07.993. Een ander opvallend detail: DTM-kampioen René Rast rijdt dit weekend zijn eerste Formule E-race in lange tijd en was in de kwalificatie direct zijn ervaren teamgenoot Lucas di Grassi de baas. Rast eindigde als veertiende, Di Grassi kwam niet verder dan de 21ste tijd.

Superpole

Niet veel later kwamen de zes coureurs in actie voor de superpole op het tijdelijke circuit op Tempelhof. Van dat zestal was Antonio Felix da Costa de snelste. De DS Techeetah-piloot was de enige die een 1.06 produceerde. Hij was daarmee ruim drie tienden sneller dan teamgenoot Jean-Eric Vergne, die even daarvoor de voorlopige pole-position trainde. André Lotterer kwam namens Porsche op de derde plaats terecht, hij reed een goede referentie aan het begin van de superpole.

Buemi reed op zijn beurt geen geweldige ronde en moest zich tevreden stellen met de vierde plaats. Nyck de Vries bleef uiteindelijk steken op de vijfde plaats. De Friese coureur was goed onderweg, maar maakte een foutje in de laatste bocht. Hij verloor daardoor een beetje snelheid bij het opkomen van het rechte stuk en moest genoegen nemen met een 1.07.302.

Jerôme D’Ambrosio wist namens Mahindra niet te overtuigen in de superpole, hij eindigde op de zesde plaats.

De race begint woensdagavond om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Formule E ePrix van Berlijn I - Kwalificatie