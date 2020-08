De Vries klokt snelste tijd in tweede training FE-race Berlijn

Met die tijd was De Vries slechts 0.076 sneller dan klassementsleider en DS Techcheetah-coureur Antonio Felix da Costa. Maximilian Guenther in de BMW van Andretti Motorsport noteerde de derde tijd. Robin Frijns kwam met zijn Envision-bolide niet verder dan P21.

De Vries was in de tweede sessie bijna een seconde sneller dan de Oliver Rowland die in de eerste vrije training vanochtend vroeg de rapste was. Het ruwe oppervlak van de baan zorgde er voor dat de coureurs kozen voor het sparen van hun banden. Die moeten ze later vandaag namelijk ook tijdens de kwalificatie en race gebruiken en het leidde tot een tamme en incidentvrije sessie van dertig minuten waarin pas in de laatste tien minuten echt iets van actie te zien was.

Sebastian Buemi zorgde voor de eerste spanning door de snelste tijd te verbeteren naar 1.07.301. Daarna was het Guenther die een gooi deed naar de snelste ronde, maar zijn tijd werd al snel door De Vries van de borden gereden. De enige die in de laatste fase van de training nog in de buurt van de Nederlander kwam was Da Costa die nog even een momentje had toen hij zijn aanvalsmodus activeerde, maar stilviel en Daniel Abt in de weg reed.

De kwalificatie is om 14.00 uur en de race vanavond om 18.00 uur.